Porsche invente un nouveau record avec la Taycan

BMW avait déjà réalisé un drôle de record avec un drift : 373 km en glisse sur un cercle avec un bitume détrempé, et un ravitaillement à la volée pour ne pas interrompre l'exploit. Aujourd'hui, c'est un autre constructeur allemand qui tente de se démarquer par cette discipline très appréciée des Nippons : Porsche.

Le constructeur vient d'établir le record du plus long drift en voiture électrique. En fait, il n'y avait jamais eu de tel record avant, ce qui fait que c'est une première. Y en aura-t-il d'autres ? Difficile à dire, puisqu'il faut tout de même une électrique en propulsion et avec un minimum d'empattement et de puissance.

La Taycan s'est donc mise en travers sur 42,171 km (quasiment la longueur d'un marathon, à quelques mètres près), dans un cadre bien connu : le circuit d'Hockenheim. Il s'agit bien évidemment d'une version deux roues motrices de la Taycan, qui n'est pas encore disponible en concession en Europe, mais qui l'est déjà en Chine. 55 minutes et 210 tours plus tard, la Taycan a donc établi son record avant que la batterie ne soit à plat.