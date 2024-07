Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, la plus puissante de toutes et sans malus

C’est elle qui a abattu le joli chrono de 7 minutes et 24 secondes sur la Nordschleife il y a quelques jours. Comme son nom l'indique, la nouvelle Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid se positionne au-dessus de la Turbo E-Hybrid que nous avons essayée il y a quelques mois en Espagne. Elle utilise le même V8 et des batteries identiques, mais avec un bloc thermique de 4,0 litres poussé à 600 chevaux permettant d’atteindre une puissance maximale totale de 782 chevaux (pour 1000 Nm de couple).

Le 0 à 100 km/h s’expédie désormais en 2,9 secondes et la vitesse de pointe grimpe à 325 km/h. Elle fait un tout petit peu mieux à ce niveau que la Mercedes-AMG GT63 S E-Performance Coupé 4 Portes, donnée respectivement pour 2,9 secondes et 316 km/h malgré sa puissance encore plus élevée de 843 chevaux. Dans le même temps, l’autonomie maximale en conduite électrique peut aller jusqu’à 88 km grâce aux batteries de 25,9 kWh, alors que la Mercedes ne peut pas dépasser 16 km (et cette dernière a droit au malus écologique français maximal de 60 000€ alors que la Porsche l’évite totalement).

A noter que la Turbo S E-Hybrid peut s’équiper (comme la Turbo E-Hybrid) d’un nouveau Carbon Aerokit comprenant, d'après le communiqué officiel, un petit "gurney" sur l'aileron arrière réglable à quatre positions. Avec la lèvre de bouclier avant, tout cela permet d'augmenter l’appui aérodynamique de 60 kg à 200 km/h. Elle dispose aussi de Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slicks et s'équipe de série du fameux Porsche Active Ride pilotant les suspensions de façon indépendante.

Une Panamera GTS 100% thermique

La Porsche Panamera gagne aussi une nouvelle déclinaison thermique qui se vendra probablement très peu chez nous puisqu’elle s’expose aux 60 000€ de malus écologique contrairement aux hybrides. Dotée d’un V8 bi-turbo de 4,0 litres développant 500 chevaux, elle abat le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et touche 302 km/h en vitesse de pointe. C’est la plus performante des Panamera 100% thermiques, à défaut de Turbo S « non-hybride ».

Plus de 230 000€ pour la Panamera Turbo S E-Hybrid

Les prix français ne sont pas encore connus mais en Allemagne, la Panamera Turbo S E-Hybrid coûtera 229 400€ en prix de base (elle devrait être encore un peu plus chère chez nous). Là-bas, la Panamera GTS coûte 165 300€.