Porsche propose un système multimédia moderne pour ses véhicules anciens

Ecouter la radio numérique terrestre, connecter son smartphone, se servir de la navigation, autant de choses que ne peuvent pas faire les propriétaires de Porsche ancienne qui n'ont pas modifié leur auto. Evidemment, il est toujours possible de faire la plupart de ces choses par son téléphone, mais Porsche propose désormais une autre solution par le biais de son département Classic.

Cela s'appelle le "PCCM", pour "Porsche Classic Communication Management". Il s'agit d'un boîtier qui prend place dans le tableau de bord de votre Porsche, et qui offre la plupart des technologies modernes des systèmes multimédias embarqués.

Deux modèles sont proposés : le premier pour la plupart des modèles anciens, de la 911 F à la 993, hors Carrera GT, 996 ou encore Boxster. Le second, lui, dépasse les 1500 € mais offre un écran plus grand et la possibilité d'être monté sur les Porsche 996 et Boxster 986. Ce modèle là est le plus performant, puisque le premier offre un peu moins de possibilités (Android Auto/Apple CarPlay sont tout de même présents).