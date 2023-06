Porsche va montrer sa « voiture de sport du futur »

Cette année, la marque Porsche fête ses 75 ans d’existence. Un anniversaire méritant évidemment une petite fête, qui sera organisée le 8 juin prochain et diffusée en direct vidéo partout dans le monde. A cette occasion, les communicants de Porsche reviendront sur les plus beaux moments de l’histoire de la marque et parleront de son esprit. Il y aura du spectacle, de la musique, des chorégraphies spectaculaires et beaucoup de voitures. Mais aussi un indice très intéressant sur la direction que prendra Porsche à l’avenir sur le développement de ses voitures de sport.

« Porsche montrera une vision de sa voiture de sport du futur », peut-on lire dans le communiqué officiel de la marque annonçant ces célébrations. On en déduit que le constructeur de Zuffenhausen dévoilera au moins un concept-car pour donner les grandes lignes de ses prochaines sportives, probablement sous la forme d’un véhicule « Vision » comme elle l’avait déjà fait notamment pour le développement de la Taycan électrique. Et il y a fort à parier que cette vision de la future sportive Porsche soit un modèle électrique. A l’heure où la marque se prépare à remplacer ses 718 Boxster et Cayman par une auto à zéro émission, cela ferait sens.

Et la 911 ?

A moins que Porsche ne nous montre carrément la 911 du futur ? Le modèle actuel de la génération 992 doit bientôt recevoir son restylage de mi-carrière, avec possiblement l’arrivée d’une inédite variante hybride. Peut-elle devenir 100% électrique avant l’année 2030 ? Rappelons que Porsche prévoit de vendre 80% de voitures électriques d’ici 2030. Cela laisse théoriquement de la place pour des sportives thermiques dans les 20% restants, avec ou sans carburant synthétique. Les fans du flat-six atmosphérique seraient bien tristes de devoir y renoncer…