Porsche va ouvrir sa première usine hors d'Allemagne

La plupart des marques de prestige produisent sur leur propre sol : Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Bugatti, Bentley et évidemment Porsche... qui a toutefois fait une petite entorse à cette règle au début des années 2000. C'est à cette époque que Porsche prépare son premier SUV, le Cayenne, qui sera finalement produit à Bratislava en Slovaquie aux côtés des cousins Audi Q7 et Volkswagen Touareg, au sein de l'usine Volkswagen.

C'est donc la seule exception chez Porsche qui produit tout le reste de ses autos en Allemagne. Mais cet ADN pourrait en prendre un coup puisque le constructeur devrait ouvrir sa première usine hors d'Europe.

Porsche aurait confirmé sa volonté de construire une usine en Malaisie, avec l'aide de l'importateur officiel local, Sime Darby Berhad. "Le nouveau site en Malaisie répond désormais aux besoins particuliers du marché. Les facteurs décisifs ne sont pas la capacité et la taille du projet. Au contraire, nous montrons une volonté d'apprendre et de nous adapter aux conditions particulières du marché local", a commenté le patron de la production de Porsche, qui rappelle par ailleurs que "grâce à une planification minutieuse", le constructeur est en mesure de répondre "pleinement à la demande mondiale actuelle et future".

En clair, cette petite usine malaisienne, qui ne produira que pour la Malaisie, est une autre exception à la volonté des anciens PDG de Porsche de faire en sorte qu'une Porsche vienne obligatoirement d'Allemagne. Une nouvelle exception avant la prochaine ?