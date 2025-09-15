Pour son leasing social, Peugeot n’arrive pas à faire aussi bien que Citroën

Alfa Romeo, Fiat, Ford, Renault ou encore Citroën, les constructeurs ne compte pas laisser filer le leasing social sans prendre sa part du gâteau. Rappelons que seulement 50 000 dossiers, venant toutes marques confondues, seront retenus.

De son côté, Citroën frappe fort avec sa ë-C3 proposée à partir de 95 €/mois, un loyer sur lequel sa cousine technique la Grande Panda arrive à s’aligner. Si la Peugeot E-208 est placée un ton au-dessus en termes de présentation, elle l’est aussi côté tarif. En effet, elle débute à 135 €/mois en finition Allure avec le duo moteur et batterie de 136 ch et 50 kWh de capacité, soit une autonomie homologuée de 363 km. La version disposant de la batterie de 54 kWh, avec à la clé un rayon d’action de 433 km, n’est pas proposée par Peugeot.

De son côté, le E-2008 est proposé à partir de 150 €/mois (156 ch/54 kWh) en entrée de gamme Style. Son autonomie est alors homologuée à 406 km. Là aussi, le SUV sochalien demande un effort face au Citroën ë-C3 Aircross disponible à 119 €/mois, mais ce dernier n’offre pas la même autonomie avec 302 km.

La berline E-308, dont la version restylée vient d’être fraîchement présentée, se lance aussi dans la course du leasing social. Pour garder un loyer raisonnable, il faut se contenter de l’entrée de gamme Style avec l’électromoteur de 156 ch et l’accumulateur de 54 kWh, assurant 416 km selon le cycle WLTP. De série, vous bénéficiez d’un câble de recharge de 22 kW, de la climatisation bizone ou encore de l’écran tactile de 10 pouces avec Mirror Screen sans fil. Echéancier de départ : 200 €/mois.

Enfin, le E-Rifter en finition Allure est disponible à partir de 155 €/mois, une offre qui n’a pas d’équivalent chez Citroën puisque le ë-Berlingo n’est pas disponible dans le cadre du leasing social. Sous le capot, officie le moteur de 136 ch et la batterie de 54 kWh vous parcourir 343 km, toujours selon le cycle.

Des conditions précises à remplir

Ces offres sont sans apport, pour une durée de 36 mois et de 36 000 km parcourus. Pour bénéficier du leasing social, il faut un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 300 € (avis d’imposition 2024), sans avoir déjà bénéficié du leasing social l’année dernière. Il faut également utiliser sa voiture dans un cadre professionnel dans le cas d’un trajet domicile travail supérieur à 15 km (aller simple) ou si l’utilisateur l’utilise pour rouler plus de 8 000 km/ans pour raison professionnelle. À noter que 5 000 véhicules minimum seront réservés aux personnes domiciliées ou travaillant dans une zone à faible émission.