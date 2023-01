Pour vanter les qualités des voitures électriques, un patron normand en offre à ses employés.

Un patron donne généralement à ses employés des augmentations de salaire ou des primes, et parfois des cadeaux. Mais c'est nettement plus original qu'un chef d'entreprise offre des voitures à ses salariés. Et ne pensez pas qu'il s'agisse d'une plaisanterie quelconque car c'est bel et bien la réalité.

Cette histoire se passe en Normandie et plus précisément dans la région de Pont-l’évêque. François Gosset, le fondateur de l’entreprise Femaag Packing, qui fabrique des machines d’emballage a décidé d'offrir des Peugeot e-208 de milieu de gamme à l'ensemble des collaborateurs soit une dizaine de véhicules.

Étant propriétaire d'une Tesla depuis près de 6 ans, celui-ci cherchait de plusieurs années à inciter ses employés à rouler en électrique. Mais, comment faire vu le prix souvent élevé de ces voitures ? François Gosset a donc pris le problème à bras-le-corps en achetant lui-même des voitures pour chacun de ses employés. Libre à eux d'en faire l'usage qui leur semble, que ce soit la semaine ou le week-end.

Toutefois, il y a tout de même certaines compensations. Ainsi, les employés devront s'acquitter d'une contribution de 30 euros/mois pour l’installation de bornes électriques sur le parking de l’entreprise, pour les frais d’entretien et l’assurance des voitures. Enfin, en cas de départ, ils devront rentre leur voiture.

Enfin, petit détail qui a tout de même son importance : les augmentations générales de salaire ont été gelées pour quelques années, mais cela ne semble pas poser problème au personnel si on en croit le patron de cette société. Et on veut bien le croire sachant que le prix d'une e-208 débute à partir de 34 800 € (bonus non déduit).