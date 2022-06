Présentation - MG4 : elle veut s’attaquer à la Volkswagen ID.3 !

Bien que rachetée en 2006 par le constructeur chinois SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), la marque Morris Garage devenue MG Motor est toujours britannique avec un outil de production délocalisé en Chine. Ce constructeur très dynamique va lancer en Europe une berline compacte MG4 qui arrivera en concession au cours du quatrième trimestre 2022.

La marque MG propose pour le moment en Europe une gamme de cinq modèles. Il y a quatre SUV, le MG Marvel R 100 % électrique, le MG EHS à motorisation hybride rechargeable, le SUV urbain MG ZS EV 100 % électrique qui a été restylé l’an dernier et un petit dernier, le MG ZS à moteur essence (1.5 VTi-Tech de 106 ch et 1.0 T-GDi de 111 ch). Il s’agit de la version thermique du MG ZS EV, elle est dotée d’un rapport prix/équipement très attractif : 16 990 € en entrée de gamme. Enfin, la marque a également dans sa gamme un break de 4,60 m de long, le MG5 à moteur électrique. La MG4 à motorisation électrique qui s’annonce, sera le sixième modèle MG, dont le retour en France ne date que de juin 2020.

Avec une berline compacte électrique, la marque MG va s’attaquer aux Citroën ë-C4, Nissan Leaf, Renault Mégane 5 E-Tech et Volkswagen ID.3, ainsi qu’aux futures Opel Astra-e et Peugeot e-308 qui arriveront en 2023. Face à une telle concurrence, la marque MG ne lésine pas sur les moyens et dote sa berline compacte d’une plateforme modulaire inédite appelée MSP pour Modular Scalable Platform, elle a été développée par SAIC Motor.

La MSP est une base technique qui a été spécialement étudiée pour les modèles électriques. Modulaire, elle permet la conception d’autos de différentes carrosseries avec une amplitude d’empattement assez large, de 2,65 mètres à 3,10 mètres. Elle affiche également un gain de poids par rapport aux plateformes précédentes, une optimisation de l’espace intérieur et peut accueillir des technologies avancées. La MG4 est donc la première à l’inaugurer, mais les futurs modèles de la marque y auront droit.

Cette plateforme MSP permet l’utilisation d’une nouvelle batterie « One Pack » de conception innovante. Grâce à la position couchée des éléments, la hauteur de l’ensemble est réduite et ne dépasse pas les 110 mm. Elle offrirait, selon le constructeur, une meilleure utilisation de l’espace intérieur du véhicule. En fonction du nombre d’éléments qui la compose, la capacité des batteries peut afficher de 40 kWh à 150 kWh, ce qui répond aux besoins énergétiques de petites autos comme de grandes berlines ou SUV. La MG4 disposera au lancement de deux batteries : 54 et 64 kWh. Le constructeur indique que l’autonomie (cycle WTLP) serait de 350 km avec la première, 450 km avec la seconde. D’autres variantes de la MG4 sont prévues d’ores et déjà avec en particulier une version équipée d’une transmission intégrale. À son lancement, la MG4 qui est une propulsion aura droit à deux niveaux de puissance, 170 et 204 ch. Lorsqu'elle dispose de l’électromoteur le plus puissant, la MG4 peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes et sa vitesse maxi s’établit à 160 km/h.

L’utilisation de la nouvelle plateforme MSP offre aussi davantage de possibilités en ce qui concerne l’intégration de nouvelles technologies informatiques ou de recharge. Ainsi, la recharge pourra être portée de 400 à 800 V dans les prochaines années. Les systèmes présents sur la voiture utilisent une architecture services SOA intégrée (Service Oriented Architecture) qui permet une mise à jour à distance (OTA). Cela est complété par un système de cartographie complète de l’environnement qui permettra de disposer plus tard d’un système de conduite autonome. En attendant, la nouvelle MG4 avec plus de 120 000 km parcourus sur le continent européen subit ses derniers tests d’endurance avant son arrivée en concession (MG qui a triplé ses ventes en 2021 poursuit en ce moment même l’élargissement de son réseau). Si sur le papier, cette nouvelle auto ne manque pas d’arguments pour faire son trou dans la catégorie des berlines compactes électriques, il faudra attendre le test grandeur nature et la connaissance de ses tarifs afin de se faire une idée plus précise de cette auto et savoir, si elle peut devenir l’une des stars de cette catégorie.