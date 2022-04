Présentation vidéo - Honda Civic 11 (2022) : l'histoire sans fin

La Civic est un modèle incontournable. Depuis sa création, il s’en est vendu plus de 27 millions d’exemplaires dans le monde et même près de 200 000 en France en l’espace de 50 ans. Au fil des années et en grandissant régulièrement, elle est passée de la citadine à la berline à mi-chemin entre la compacte et la familiale. Aujourd’hui, c’est la 11e génération qui se présente à nous.

Totalement nouvelle, cette nouvelle Civic partage toutefois quelques points de ressemblance avec l’actuelle. Ainsi, il s’agit toujours d’une berline à hayon mais elle possède de nombreuses spécificités : le capot qui profite d’un design plus simple avec moins de nervures est abaissé de 25 mm sur les côtés, ce qui le rend plus horizontal, la calandre s’élargit mais devient plus fine. Les projecteurs restent de taille généreuse et arborent une nouvelle signature lumineuse en forme de crochets.

L’objectif de cette nouvelle Civic est d’être dynamique mais également sobre – que ce soit sur le plan esthétique que mécanique. Elle se caractérise donc par certains détails comme la ligne de caisse présente sur toute la longueur du véhicule et surtout la partie arrière qui lui donne des faux airs de berlines coupés. Effet visuel concernant les feux qui donnent l'impression de faire qu'un avec le troisième stop créant ainsi un bandeau lumineux, mais ce n'est pas le cas.

Les dimensions restent encore secrètes mais la longueur devrait avoisiner les 4,60 m. La surface vitrée augmente tandis que la hauteur du hayon désormais en composite se réduit de 50 mm

À l’intérieur, la Civic fait sa révolution. Finie la planche de bord complexe de la précédente, elle affiche désormais des lignes nettement simples, très horizontales, s’inspirant directement de celle du dernier HR-V. Face au conducteur, l’instrumentation de 10,2 pouces peut être numérique (uniquement avec la finition haute Advanced) et l’écran multimédia tactile mesure 9 pouces. Contrairement à d’autres marques, Honda n’a pas cédé à la mode de tout numérique puisque certaines commandes comme la climatisation demeurent physiques. L’originalité de cette Civic provient des aérateurs qui courent sur toute la largeur de la planche, masqués derrière une grille nid d’abeille. Esthétiquement, l’ensemble est réussi et il en est de même de la qualité des matériaux et de l’assemblage.

Aux places arrière grâce à un empattement augmenté de 35 mm, la Civic propose une très bonne habitabilité que ce soit pour l’espace aux jambes ou la garde au toit de préférence pour deux passagers en raison d’un tunnel volumineux. Le volume de coffre inconnu pour l’instant promet d’être généreux et du même acabit que l’ancienne, qui en possédait un de 478 litres.

La Civic déjà bien pourvue en aide à la conduite hérite d’un airbag central d’une conduite autonome de niveau 2 et pour la première fois chez le constructeur japonais de feux de route adaptatifs.

Cette nouvelle Civic ne sera uniquement disponible en hybride. Pas d’essence et encore moins de diesel. Sous son capot, on trouve donc un nouveau moteur à injection directe et cycle Atkinson de 2.0 litres. Celui-ci est associé à deux moteurs électriques, qui sont utilisés en priorité pour faire avancer la voiture, le thermique intervenant seul aux vitesses les plus élevées. La puissance maxi cumulée est de 135 kW, soit 184 ch, et le couple atteint 315 Nm. En attendant de l’homologation, Honda annonce des consommations et des rejets de C02 prometteurs avec moins de 5 litres/100 et 110 g. Les plus sportifs patienteront encore quelques mois avant de découvrir la Type R, la version sportive.

Cette nouvelle Civic sera commercialisée à l’automne prochain. Les tarifs ne sont pas connus pour l’instant et seront dévoilés en juin. En attendant, la nouvelle compacte de chez Honda fera sa première sortie officielle à l’occasion du salon de Lyon qui ouvre ses portes aujourd’hui .