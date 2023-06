Présentation vidéo - Mitsubishi Colt (2023) : frères d'armes

Jusqu’ici, Mitsubishi était le parent pauvre de l’Alliance Renault/Nissan. La marque japonaise détenue à hauteur de 34% par Nissan, elle-même détenue pour quelque temps encore à 43% par Renault, met à profit ses participations croisées pour remplumer une gamme totalement dépouillée en Europe. Après le nouveau ASX lancé en début d’année, un SUV Urbain jumeau du Captur, le constructeur japonais présente aujourd’hui la nouvelle Colt, un clone de la Clio, l’une des voitures les plus vendues en France.

Le renouveau de Mitsubishi en Europe ne s’arrête pas en si bon chemin car la gamme sera complétée en 2024 par la nouvelle génération d’Outlander (cette fois-ci 100% Mitsubishi), l’un des SUV familiaux pionniers dans le domaine de l’hybride rechargeable, suivi par un modèle 100% électrique issu de l’Alliance, attendu pour 2025.

Aujourd’hui la marque aux trois diamants capitalise sur le nom Colt. Une citadine vendue à plus de 1,2 millions d’exemplaires dans le monde depuis 1962. La citadine a déserté le Vieux Continent en 2012 et revient aujourd’hui sous les traits d’une Clio, l’une des voitures les plus vendues en Europe mais surtout en France.

Les deux voitures sont fabriquées au même endroit, dans l’usine Renault de Bursa en Turquie. Hormis les logos, elles présentent - à quelques détails près - le même design, le même intérieur et les mêmes motorisations, seuls la durée de garantie et le contenu d’équipement varient.

Bonne nouvelle, la Colt a droit aux toutes dernières évolutions esthétiques de la Clio avec une face avant totalement remodelée. On retrouve les mêmes feux avec des veilleuses horizontales et une flèche placée sur le bas du bouclier ou sont placés les feux de jours. La signature diffère légèrement tout comme la calandre ou trône le logo Mitsubishi.

L’habitacle est également calqué sur celui de la Française. On retrouve un univers cossu et bien fini, un bon rapport habitabilité/encombrement et un contenu multimédia plutôt dans le coup. La Colt reçoit ainsi une instrumentation numérique de série (7 ou 10’’) et un écran central tactile équipé des connectivités Android et Carplay.

La Colt sera déclinée en France en 3 niveaux de finitions. Les finitions hautes auront droit à un système Bose composé de 8 haut-parleurs ainsi qu’aux aides à la conduite les plus récentes comme la caméra 360°, le régulateur adaptatif, etc. La Clio se garde la finition sportive, « Esprit Alpine ».

L’habitabilité arrière et volumes de coffre se placent dans la bonne moyenne de la catégorie des citadines polyvalentes. Le volume de coffre propose 391 litres pour les versions thermiques et 301 litres pour l’hybride, la batterie occupant tout l'espace sous plancher.

Les motorisations sont communes mais Mitsubishi a fait le tri. La Colt ne proposera pas de diesel ni de version GPL. Elle se concentre sur l’essence sous différentes formes. L’offre se compose d’un trois cylindres essence de 65 ch et de sa déclinaison suralimentée de 90 ch. Les deux sont proposés exclusivement en boîte mécanique. Au sommet de la gamme on retrouve un moteur hybride non rechargeable de 145 ch, lui aussi conçu par Renault. Petit rappel, ce dernier associe un 4 cylindres essence 1.6 de 94 ch, un moteur électrique de 49 ch, et un alterno-démarreur servant aussi de générateur, de 24 ch. La puissance est transmise aux roues via une boîte à crabots brevetée Renault. Cette motorisation permet à la Colt de limiter les rejets de CO2/km à 94 g/km. La Colt reprendra également le système à différents modes de conduite « multi-sense » qui agit sur la réponse à l’accélérateur et sur la direction. Le châssis n’a subi quant à lui aucune évolution ou réglage spécifique de la part de Mitsubishi.

Les tarifs n’ont pas encore été communiqués pour le moment. Les différences se situeront au niveau de l’architecture de gamme et de la durée de garantie. Cette dernière s’établit à 5 ans/100 000 km chez Mitsubishi. La production de la nouvelle Colt débutera en septembre 2023 pour une commercialisation attendue en France au mois d’octobre.