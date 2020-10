Prior Design prépare une petite calandre pour les M3 et M4

La grande calandre des dernières générations des BMW M3 et M4 fait toujours débat. Cette fois, c'est au tour du préparateur germanique Prior Design d'apporter sa pierre à l'édifice. L'entreprise publie sur les réseaux sociaux des images assez amusantes face aux autres produits du tuner.

Prior Design commercialise habituellement des kits carrosserie particulièrement larges. Les derniers rendus virtuels proposent néanmoins des BMW M3 et M4 particulièrement sobres. Les plus observateurs noteront que Prior Design revoit la pièce la plus controversée de ces véhicules : la calandre. Le coupé et la berline affichent ainsi des airs bien plus communs. Les designers de l'entreprise laissent les internautes choir parmi deux traitements différents. Dans les commentaires, les remarques fusent : "votre version est un million de fois plus belle que l'originale !". Un communicant de Prior Design indique en retour face à ce succès que "ces calandres seront probablement produites".

Les BMW M3 et M4 lancées de prime abord en version Competition abritent pour rappel sous leur capot un bloc S58 3,0l biturbo de 510 chevaux pour 650 Nm de couple. De quoi abattre le 0 à 200 en 12,5 secondes seulement. La cavalerie s'échappe au sol via une boîte double embrayage Steptronic huit rapports au calibrage spécifique M et -pour la première fois- une transmission intégrale xDrive capable d'envoyer toute la puissance aux roues arrière. Les tarifs respectifs des M3 et M4 Competition s'élèvent à 102 000 euros et 104 550 euros hors malus.