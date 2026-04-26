Quand Kia fabriquait des berlines européennes

Après avoir repoussé les troupes de la Corée du Nord qui ont tenté de l’envahir en 1950, un cessez-le-feu étant établi en 1953 (il dure encore), mais la Corée du Sud est dévastée. Elle n’était déjà pas bien riche avant le conflit ! Au pouvoir démocratique impuissant à redresser le pays succède en 1961 une dictature militaire qui en organise l’industrialisation, de façon très conservatrice et dirigiste. L'argent manque, les importations sont proscrites pour mieux produire sur place: Seulement, en l'absence de culture automobile, il faut tout de même faire appel à l'étranger pour construire des voitures sur place.

Dans l’ombre des conglomérats, Kia, créée en 1944, produit des vélos, puis des motos (sous licence Honda) et des petits triporteurs utilitaires (sous licence Mazda) dès 1962. Le niveau de vie coréen étant très bas, les berlines individuelles viendront plus tard. Croyez-le ou non, la première approche de la voiture de tourisme par Kia ne porte pas sur un modèle de son cru, elle n’est même pas de conception asiatique.

En réalité, il s’agit de la Fiat 124, assemblée sur place en CKD (pour Completely Knocked Down, à partir de pièces détachées) par Asia Motors, société créée par l’homme d’affaires Lee Mun-hwan en partenariat avec Fiat et Kia. Cette dernière rachète Asia Motors en 1975, non sans avoir lancé un modèle portant son blason, la Kia Brisa, en réalité une Mazda Familia fabriquée sous licence. Elle prend le relais de la 124, qui s’est écoulée à apparemment 6 770 unités. Un exemplaire se trouve d'ailleurs dans le musée de Hyundai-Kia. Les rapports avec le géant de Turin ne se sont pas arrêté avec ce modèle, quasi-identique à celui vendu en Italie, au contraire de la Lada 2101 à la mécanique spécifique.

Ils continuent car Kia a besoin d’une auto plus haut de gamme : ce sera la 132, dans sa 3e série : 4 759 unités sont sorties des usines entre 1979 et 1981, en CKD. Kia a appliqué le même procédé pour se doter d’un modèle plus prestigieux : la Peugeot 604, assemblée durant les mêmes années que la Fiat, mais en moins grande quantité. Par la suite, Kia se concentrera sur des Mazda peu modifiées, jusqu’à la Sephia, en 1991, son premier modèle spécifique. Qui aurait parié en 1979 que Kia produirait en 2025 plus de véhicules que Fiat et Peugeot réunis (voire Stellantis !), dépassant les 3 millions d’unités ?