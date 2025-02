Quand la vanlife cède à la mode du baroud

C’est en quelque sorte la version germanique de notre Rétromobile. Le Bremen Classic Motorshow qui se déroule du 1er au 4 février est une occasion toute trouvée par Volkswagen pour célébrer un anniversaire, celui des 40 ans de sa transmission intégrale, la fameuse « syncro » devenue « 4-Motion ». L’occasion faisant le larron, VW qui, avec son Combi reste le leader historique incontesté de la vanlife, se rappelle ainsi à son public et se fraie un chemin dans la tendance du moment : le van, ou le fourgon aménagé, spécial baroudeur.

On les avait repérés au salon du véhicule de loisirs de Villepinte à l’automne et ils font une arrivée en force dans le monde du van : les versions 4x4 avec des looks off road cartonnent au point ou de plus en plus de constructeurs, comme les aménageurs, en proposent. Volkswagen, bien entendu, qui propose des California à quatre roues motrices depuis 1985 bien sûr, mais aussi Mercedes, avec son Sprinter 4x4. Et si le Fiat Ducato est le porteur préféré des aménageurs de fourgons classiques, Mercedes est celui des vans off road. De Possl à Adria, de Bürstner à Hymer, les grands spécialistes proposent ainsi des fourgons sur cette base.

Des tarifs prohibitifs

Sauf que ces fourgons, qui disposent souvent d’une garde au sol plus élevée que leurs confrères 4x2 et d’accessoires tels que des pare-buffles et de rampes de phare led coûtent bien plus chers que les vans classiques. En cause : la base Mercedes Sprinter au prix déjà élevé à laquelle s’ajoutent ces aménagements. C’est ainsi que le Hymer Grand canyon S Crossover, un nom pas du tout à rallonge, s’affiche à plus de 130 000 euros.

Même si la marque en elle-même se veut premium, c’est une somme un tantinet prohibitive pour nombre d’adeptes. Alors, certains aménageurs se sont penchés sur le Ford Transit, lui aussi disponible en 4x4. C’est ainsi que Bürstner propose son Lineo C 4×4 sur cette base, au tarif déjà plus proche des fourgons standards puisqu'il débute à 74 800 euros.

Reste qu’un tel équipement coûte cher. Et avant d’investir, il est urgent d’attendre et de se poser la bonne question : pourquoi disposer d’un fourgon 4x4 ? S’il le but est d’aller crapahuter au Maroc et de bivouaquer dans le désert, c’est évidemment la bonne solution. En revanche, si le vanlifer souhaite simplement sortir de temps à autre de l’asphalte, se poser le temps d’une nuit au bout d’un chemin, et parcourir quelques mètres dans la boue ou la neige avec un bahut de plus de trois tonnes en prenant soin de pouvoir redémarrer le matin sans rester tanké, il existe une autre solution.

Une solution bien plus accessible

À Sentheim, dans le sud de l’Alsace, Dangel, spécialiste de la transmission 4x4 sur base Stellantis, propose une formule valable pour tous les fourgons Fiat, Peugeot, Citroën et Opel. L’entreprise greffe sur l’engin un système à glissement limité. Sans transformer le fourgon en 4x4, il permet de se tirer de bien des guêpiers.

Il en coûte évidemment beaucoup moins cher puisque l’addition ne dépasse pas 2 190 euros. Seule condition : que l’engin soit âgé de moins de cinq ans, affiche moins de 50 000 km et que son propriétaire le dépose chez Dangel le temps d’une demi-journée. Mais le coin ou se niche le préparateur est suffisamment charmant pour justifier une virée.