Que se passe-t-il avec les hybrides rechargeables de Renault ?

Le Renault Captur démarre actuellement à 25 550€ en finition Evolution avec le moteur essence de 90 chevaux. Avec l’hybride E-Tech de 145 chevaux, l’addition minimale grimpe à 30 000€ tout rond. Et si vous voulez un hybride rechargeable ? Eh bien ce n’est plus possible. Encore disponible il y a quelques semaines à partir de 36 950€ en finition Techno, cette version forte de 160 chevaux n’existe plus dans la gamme. Renault a décidé de la retirer, motivé en ce sens par la baisse de la demande pour ce genre de petit véhicule hybride rechargeable dont la technologie oblige à proposer un prix très supérieur. Si elle permet d’éviter le malus sur les modèles plus gros et puissants, le surcoût est de plus en plus difficile à justifier auprès d’une clientèle qui se reporte plutôt sur l’hybride simple pour les modèles moins chers.

Renault abandonne donc définitivement l’hybride rechargeable pour son Captur, préférant surfer sur le succès de ses variantes hybrides simples évitant totalement le malus écologique (y compris sur l’Austral). Et la vieillissante Mégane Plug-In ? Si les communicants de Renault ne ferment pas totalement la porte à un éventuel retour en production du modèle avant la fin de carrière de la génération actuelle (contrairement au Captur Plug-In), elle a elle aussi disparu du configurateur.

Plus d’intérêt sur les petits modèles

Alors que les ventes d’hybrides rechargeables baissent sur l’ensemble du marché au profit de l’hybride simple ou du 100% électrique, il devient de moins en moins cohérent économiquement de proposer un petit modèle équipé de cette technologie. Pilier des gammes familiales de Stellantis, les groupes motopropulseurs hybrides rechargeables pourraient en revanche faire bientôt leur retour sur des versions haut de gamme des grands modèles de Renault. Mais pour l’entrée de gamme, c’est fini.