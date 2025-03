Depuis l’arrivée au catalogue de la MG3 Hybrid+ et surtout du MG ZS Hybrid+, la marge MG du groupe chinois SAIC mise davantage sur les modèles hybrides très bon marché que les véhicules électriques sur notre marché européen.

Mais la marque née en Angleterre et rachetée au début du siècle est très loin d’avoir dit son dernier mot sur la technologie électrique. Outre le SUV compact ES5 dont la présentation officielle interviendra ces jours prochains pour sa version européenne, Mg prépare aussi une citadine dépourvue de moteur thermique. Une citadine qui se montre dans une image officielle diffusée en Chine, partiellement cachée par un camouflage intégral sur sa carrosserie.

Future rivale de la Nio Firefly et de la BYD Seagull

La MG ES4, dont le nom publié dans la presse chinoise n’est pas encore confirmé officiellement, reposera sur la même plateforme que l’ES5 et la MG4 (mais aussi la Cyberster !) et devrait faire l’impasse sur le plus gros pack de batteries de 77 kWh disponible sur la MG4 (et sans doute aussi celui de 64 kWh). Sachant que la MG3 Hybrid+ démarre à 19 990€, la citadine électrique devrait démarrer quelques milliers d’euros au-dessus de cette somme. Elle pourrait rester plus abordable que la Citroën ë-C3, mais sans doute pas au point d’égaler les 16 900€ de la Dacia Spring.

Ce n’est pas la seule citadine électrique chinoise en approche : l’étonnante Firefly de la marque Nio et la BYD Seagull doivent aussi arriver sur notre marché. Les Renault 5 E-Tech Electric et autres Volkswagen ID.2 vont avoir de la concurrence.