Quelle nouveauté pour 25 000 € ?

Elles sont arrivées dans les concessions automobiles dans les dix-huit derniers mois. Elles, ce sont les dernières créations des constructeurs, des modèles inédits qui vont animer le marché pendant plusieurs années. Ce sont aussi des modèles qui ont trois ou quatre ans, mais qui viennent de bénéficier d’un restylage, d’un lifting plus ou moins important pour les remettre au goût du jour. Au passage, le constructeur aura octroyé à son modèle lifté des équipements supplémentaires pour le rendre le plus attrayant possible.

Pour tous les goûts

Avec un budget de 25 000 euros, on pourrait penser que la dernière nouveauté automobile n’est pas faite pour vous. C’est un tort. En effet, il y a sur le marché plusieurs nouveaux modèles qui affichent des tarifs sous la barre des 25 000 euros et ce ne sont pas uniquement des petits modèles. Pratiquement toutes les marques en proposent : Citroën, Peugeot, Renault, Audi, Nissan, Opel, Volkswagen... Bien entendu, les mini-citadines ou citadines sont les plus nombreuses et pour une de ces voitures, avec ce budget limité on peut avoir le choix de la motorisation et de la finition. Mais il existe aussi des nouveautés à 25 000 euros dans la catégorie des berlines compactes. Quant aux SUV, qui sont à la mode actuellement, ils ont aussi droit de cité dans notre panel de nouveautés automobiles à 25 000 euros.