Quelle Opel Corsa choisir ?

L’Opel Corsa est une star en Europe où elle se situe toujours dans les premières ventes de citadines (elle occupe la 6e place en 2019 avec 221 000 exemplaires vendus, pour rappel la Renault Clio est la 1 citadine avec 319 000 exemplaires). Depuis le rachat de marque Opel, PSA est le maître d’œuvre des voitures portant l’éclair comme insigne. La nouvelle Opel Corsa aurait pu être totalement germanique, mais alors que le lancement de la nouvelle génération était proche, le patron de PSA Carlos Tavares a préféré le suspendre pour, réduction des coûts de production oblige, tout reprendre à zéro et que la nouvelle citadine allemande utilise le plus possible de composants mécaniques provenant de la Peugeot 208. C’est le cas de la plateforme CMP, une base multi-énergies qui peut accueillir des moteurs thermiques, mais aussi une motorisation électrique.

Un style original

Si elle a été conçue par Opel et PSA, l’Opel Corsa “6“ ne ressemble pas à une Peugeot 208. Hormis, les surfaces vitrées, la baie de pare-brise, elle affiche une allure originale. Alors que la Peugeot 208 fait le plein d’agressivité et tranche fortement avec ses concurrentes, l’Opel Corsa est plus douce dans ses formes tout en affichant beaucoup de dynamisme. Cette différence se constate aussi dans l’habitacle. Et si l’habitabilité (avec des cotes juste dans la moyenne de la catégorie) est identique, le traitement de la planche de bord est bien spécifique avec un volant de taille normale pour l’Opel Corsa est un mobilier plus classique. Si l’Opel peut avoir droit à une instrumentation numérique, la présentation est plus triste que celle de la Peugeot 208 (ou que celle de la Renault Clio), de même l’Allemande n’a pas droit à une instrumentation 3D. Du côté des capacités de chargement, le coffre de la Corsa est avec 309 litres l’un des plus petits de la catégorie, mais par rapport à la 208 de Peugeot son chargement est facilité par une hauteur de seuil plus basse.

Petits, mais costauds

L’Opel Corsa dispose de petits moteurs (1.2 trois cylindres en essence, 1.5 quatre cylindres en diesel) qui se montrent vaillants et offrent (pour les blocs turbo) une bonne polyvalence à la Corsa. On peut également choisir la motorisation électrique qui, avec 136 ch de l’Opel Corsa-e, est la plus puissante de toutes. Avec elle, si l’on conduit en souplesse on peut espérer réaliser plus de 300 km avec une recharge. Sur la route, grâce à la plateforme CMP, la Corsa dispose d’une caisse rigide et bien suspendue. Par rapport à la Peugeot 208, l’Opel Corsa est un peu plus ferme en suspension et à peine moins confortable. Cette voiture visant le marché allemand où l’on peut conduire plus vite qu’en France, les ingénieurs ont travaillé sur l’amortissement afin d’avoir un meilleur ressenti à haute vitesse. Si cette suspension ferme n’est pas désagréable et que la présence d’un grand volant facilite la lecture des compteurs, on est un peu déçu par la direction. Moins réactive que celle de la citadine sochalienne, elle manque de consistance et le ressenti est plus artificiel. Enfin, l’insonorisation est moins poussée que pour la Peugeot 208 et les bruits d’air et du moteur sont plus présents dans l’habitacle.

Contrôle des prix

Dernière différence entre l’Opel Corsa et la Peugeot 208, les tarifs. En effet, ceux-ci sont plus bas pour la citadine allemande, mais attention la dotation n’est pas la même. Ainsi l’entrée de gamme de la Corsa affiche un tarif inférieur de 900 €, la Peugeot 208 dispose dès le premier niveau de finition d’une climatisation manuelle, la Corsa n’a droit qu’à un simple chauffage. C’est un peu moins flagrant lorsque l’on monte en gamme, mais en ajoutant les équipements manquant à la Corsa on arrive à un tarif finalement assez proche entre les deux autos. Quoi qu’il en soit, grâce à PSA, l’Opel Corsa retrouve des couleurs et se montre plus dynamique que les précédentes générations au point de pouvoir désormais devenir une vraie alternative aux stars de la catégorie en France : Renault Clio et Peugeot 208.

La nouvelle Opel Corsa "6" en dix points