Quelle sera la petite sportive électrique la plus sympa ?

Les GTI thermiques sont quasiment toutes mortes. La très réussie Hyunda i20 N vient de quitter le catalogue, de même que l’excellente Ford Fiesta ST. La Renault Clio RS est morte depuis longtemps comme la Peugeot 208 GTI. La Suzuki Swift Sport reviendra peut-être un jour (rien n’est moins sûr), mais elle restait de toute façon moyennement excitante par rapport à ces vraies citadines ultra-sportives. Toujours disponible, la Volkswagen Polo GTI n’a jamais été réputée pour son excellence dynamique non plus et joue plutôt les luxueuses avec son addition de base à 34 870€.

L’espoir des amateurs de citadines savoureuses passe désormais par les voitures électriques. Car oui, une nouvelle catégorie sportive est en train de se créer sur le marché. Alors que Hyundai et d’autres marques réfléchissent à s’y lancer, quatres constructeurs préparent l’arrivée de vrais petits modèles sportifs.

Chez Alpine, l’A290 reprenant les éléments techniques de la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric bénéficiera d’une mise au point assurée par les gens qui travaillaient précédemment sur l’Alpine A110 et les modèles Renault Sport. Avec une attention particulière sur les sensations de pilotage, l’efficacité dynamique et même l’endurance sur circuit.

Chez Volkswagen, l’ID.2 rivale de la Renault 5 E-tech Electric se déclinera elle aussi dans une version sportive. Après des modèles électriques GTX moyennement passionnants à conduire, elle combinera pour la première fois le badge GTI avec un véhicule à zéro émission et promet également un pilotage savoureux. Elle arrivera en 2026, presque simultanément avec la version de série de la Cupra Raval très proche techniquement.

Le groupe Stellantis s’inscrira lui aussi dans cette nouvelle catégorie avec la Lancia Ypsilon HF, équipée d’un moteur de 240 chevaux envoyant sa puissance sur le train avant via un différentiel à glissement limité mécanique. Elle aura à cœur de raviver la flamme sportive dans un groupe où les petites Françaises ont cessé tout effort depuis longtemps. Le groupe motopropulseur de cette Ypsilon se retrouvera d’ailleurs sur deux petits SUV urbains du même groupe, l’Alfa Romeo Milano et l’Abarth 600.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Rendez-vous d’ici 2026 pour élire la meilleure

Sachant que toutes ces nouveautés doivent arriver au plus tard en 2026, on sera bientôt fixé sur deux choses : la possibilité (ou non) de combiner les notions « voiture électrique », plaisir de pilotage » et « prix raisonnable » dans un même véhicule, mais aussi la hiérarchie entre toutes ces petites nouveautés au gros cœur. Alors que le prix des voitures neuves ne cesse de monter, espérons que l’électrification du marché automobile pourra permettre aux passionnés de réaliser leur rêve automobile sans dépenser des sommes astronomiques.