Quelles sont les marques les plus chères à réparer ?

Les chiffres proviennent du SRA (Sécurité et Réparation Automobiles) qui s’est amusé à compiler les expertises d’assurance des sinistres de collision en circulation et stationnement en matière d’automobile. Cela permet, pour l’exercice 2022, d’obtenir un classement des coûts de réparation. Pour fiabiliser les résultats, les véhicules de moins de six ans présentant au minimum 100 rapports d’expertise sont pris en compte. Le coût moyen est exprimé en base 100.

On note ainsi que Porsche figure en tête du classement des marques les plus chères à réparer. Par vraiment étonnant en soi, mais c’est surtout son « score » qui fait grincer des dents. Le coût des réparations atteint un indice 217 lorsque la deuxième, Land Rover, obtient tout de même 137. Ce sont surtout les pièces qui sont hors de prix. On trouve ensuite Mercedes (indice 127), suivie de Tesla (indice 122).

Cette dernière se démarque par le faible coût de ses pièces, équivalent à celui de Seat. D’autres surprises émanent de ce classement, à l’image des marques japonaises bien placées, excepté Lexus. Elles se révèlent moins coûteuses que les marques tricolores : Renault (104), Peugeot (101), Citroën (96) et DS (95).

Nos marques sont dans la moyenne de la catégorie. DS fait même exception dans le domaine du premium puisque c’est la moins coûteuse du lot.

Enfin, Dacia ferme la marche. Une place plutôt logique puisque la marque essaie d’employer des pièces simples, peu coûteuses à produire, et au maximum déjà rentabilisées.

Classement du coût des réparations des marques