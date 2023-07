Quelles sont les voitures électriques qui se rechargent le plus vite ?

Depuis l’année dernière, le magazine Autocar publie un classement des modèles électriques qui se rechargent le plus vite. Ainsi, près de 20 modèles sont testés afin de déterminer laquelle est la plus performante à ce jeu.

Si la plupart des propriétaires de VE chargent leur auto à domicile, les trajets non prévus ou lors des longs itinéraires des vacances nécessitent parfois de faire le plein d’électrons sur des bornes publiques. Sur ce point, la France a passé le cap des 100 000 bornes et traverser le pays n'est plus synonyme de galère. En revanche, ce n’est pas le cas chez certains de nos voisins comme nous l’a révélé notre roadtrip en Espagne.

Autocar a donc testé les performances de charge rapide de près de 20 modèles sur un chargeur de capacité suffisante pour répondre à la charge maximale de la voiture testée. Est alors enregistrée la quantité d’énergie emmagasinée pour passer à un état de charge de 10 %, 30 %, 50 %, 70 % et 90 %.

Le préconditionnement de la batterie a été utilisé lorsque cela a été possible puisque certains modèles ne le permettent pas lorsque le niveau de charge est en dessous de 10 %.

Autocar a réalisé une moyenne des résultats obtenus avec une pondération qui reflète le comportement des utilisateurs. Puisque la recharge sur borne publique est plus coûteuse qu’à domicile, la plupart des utilisateurs ne l’utilisent que pour un complément de charge. C’est pourquoi les résultats obtenus au-dessus de 50 % et entre 30 et 70 % ont des coefficients plus importants.

La méthode utilisée ne peut refléter toutes les conditions d’utilisation ou de charge. Seulement, elle est exactement la même pour tous les modèles et permet donc une comparaison équitable.

Le classement par puissance de charge

Le classement prend comme premier critère la puissance moyenne de charge. Les capacités des batteries sont exprimées en "utile".

1er : Porsche Taycan GTS Sport Turismo (batterie de 83,7 kWh)

Puissance moyenne : 198 kW

Pic de puissance : 263 kW

Temps de 10 à 90 % : 22 minutes

2e : Audi e-Tron GT (batterie de 83,7 kW)

Puissance moyenne : 189 kW

Pic de puissance : 248 kW

Temps de 10 à 90 % : 22 minutes

3e : Hyundai Ioniq 6 (propulsion, batterie de 77 kWh)

Puissance moyenne : 180 kW

Pic de puissance : 229 kW

Temps de 10 à 90 % : 22 minutes

4e : Tesla Model S Plaid (batterie de 97 kWh)

Puissance moyenne : 151 kW

Pic de puissance : 254 kW

Temps de 10 à 90 % : 32 minutes

5e : BMW i7 xDrive6 M Sport (101,7 kWh)

Puissance moyenne : 148 kW

Pic de puissance : 196 kW

Temps de 10 à 90 % : 34 minutes

6e : Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium (batterie de 90,6 kWh)

Puissance moyenne : 131 kW

Pic de puissance : 165 kW

Temps de 10 à 90 % : 35 minutes

7e : Volkswagen Id. Buzz Style Pro (batterie de 77 kWh)

Puissance moyenne : 114 kW

Pic de puissance : 185 kW

Temps de 10 à 90 % : 31 minutes

8e : MG4 (batterie de 61,7 kWh)

Puissance moyenne : 109 kW

Pic de puissance : 139 kW

Temps de 10 à 90 % : 29 minutes

9e : Volvo C40 (batterie de 67 kWh)

Puissance moyenne : 104 kW

Pic de puissance : 134 kW

Temps de 10 à 90 % : 32 minutes

10e : Polestar 2 (batterie de 75 kWh)

Puissance moyenne : 97 kW

Pic de puissance : 150 kW

Temps de 10 à 90 % : 39 minutes

11e : BMW iX1 xDrive30 (batterie de 64,7 kWh)

Puissance moyenne : 96 kW

Pic de puissance : 125 kW

Temps de 10 à 90 % : 33 minutes

12e : Toyota bZ4 (batterie de 64 kWh)

Puissance moyenne : 89 kW

Pic de puissance : 147 kW

Temps de 10 à 90 % : 36 minutes

13e : Tesla Model 3 (propulsion, batterie de 82 kWh)

Puissance moyenne : 89 kW

Pic de puissance : 127 kW

Temps de 10 à 90 % : 48 minutes

14e : Lexus RZ 450e (batterie de 64 kWh)

Puissance moyenne : 84 kW

Pic de puissance : 138 kW

Temps de 10 à 90 % : 40 minutes

15e : Subarru Solterra (batterie de 64 kWh)

Puissance moyenne : 78 kW

Pic de puissance : 147 kW

Temps de 10 à 90 % : 42 minutes

16e : BYD Atto 3 (batterie de 60 kWh)

Puissance moyenne : 62 kW

Pic de puissance : 89 kW

Temps de 10 à 90 % : 47 minutes

17e : Citroën ë-C4 X (batterie de 46,2 kWh)

Puissance moyenne : 61 kW

Pic de puissance : 89 kW

Temps de 10 à 90 % : 37 minutes

18e : Ora Funky Cat (batterie de 45,4 kWh)

Puissance moyenne : 47 kW

Pic de puissance : 61 kW

Temps de 10 à 90 % : 49 minutes

19e : Kia Urban Soul (batterie de 39,2 kWh)

Puissance moyenne : 38 kW

Pic de puissance : 45 kW

Temps de 10 à 90 % : 51 minutes

Les tests d'autonomie de Caradisiac

