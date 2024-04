Quelqu’un espère gagner beaucoup d’argent en vendant sa McLaren F1

Certaines Ferrari récentes dépassent les trois millions d’euros sur le marché de la collection. Les Porsche ou les Mclaren contemporaines les plus cotées peuvent approcher ces sommes et certaines Lamborghini du siècle actuel n’en sont pas loin non plus. Mais en matière de prise de valeur, aucune auto de l’ère moderne n’arrive à la cheville de la McLaren F1. Construite à seulement 64 exemplaires entre 1992 et 1998, la supercar anglaise reste considérée aujourd’hui comme l’une des meilleures voitures de sport de tous les temps. Elle profite d’une aura particulière et chacun de ses exemplaires vaut une véritable fortune sur le marché de la collection.

La dernière fois que l’un de ces exemplaires a été vendu, c’était en 2021 dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par la maison Gooding & Company en marge des festivités de Pebble Beach. Le châssis numéro 029, n’affichant à l’époque que 240,5 miles au compteur (soit 387 kilomètres), avait alors atteint les 20,4 millions de dollars (soit environ 19 millions d’euros).

Et il se trouve que l’auto en question revient déjà sur le devant de la scène. Car oui, son propriétaire a tout simplement décidé de la revendre. Depuis son acquisition en 2021, il n’a visiblement eu aucune envie de profiter du V12 atmosphérique de plus de 600 chevaux de la bête, préparé par BMW. Elle affiche en effet 410 kilomètres au compteur actuellement, signifiant qu’elle n’a parcouru que 23 kilomètres en trois ans. Elle est donc restée sagement garée dans un endroit sûr en prenant de la valeur de manière totalement inerte ou presque.

Quel prix aujourd’hui ?

C’est Sotheby’s Sealed qui s’occupera de la vente de cette McLaren F1 le 13 mai prochain dans un processus d’enchères en ligne. Il ne s’agit pas d’une vente publique et on ne connaîtra donc pas le montant de rachat de la voiture, si elle atteint bien le prix de réserve espéré par son propriétaire. Il espère très probablement dépasser les 20 millions de dollars investis en 2021 pour l’acquérir, mais la morale voudrait qu’il n’y parvienne pas afin de le punir de n’aborder cette machine hors normes que comme un vulgaire investissement mobilier.

Rappelons qu’il existe des exemplaires encore plus convoités de la McLaren F1 : les cinq GT-R LM par exemple, ou encore mieux les F1 GT qui font office de véritables licornes. Dans leur cas, il serait peut-être possible de dépasser les 30 millions d’euros en cas de revente. De quoi rapprocher l’Anglaise des voitures les plus chères de tous les temps, à bonne distance tout de même de la Ferrari 250 GTO (70 millions d’euros en 2018) ou de la Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé (135 millions d’euros en 2023).