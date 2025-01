Quelqu'un vient de débourser un quart de million d'euros pour une 911 de décoration

Il n'est pas rare de voir des Porsche 934 dépasser le million d'euros sur le marché des enchères. Cela dit, le sujet du jour échangé contre un quart de million d'euros "seulement" affiche une particularité qui détermine son prix différent : il ne prendra jamais la route puisqu'il s'agit d'une œuvre d'art.

Un artiste reconnu derrière le projet

Un homme à l'identité non communiquée originaire d'Asie vient de débourser cette coquette somme pour l'œuvre signée par Benedict Radcliffe. Conformément aux précédentes réalisations de l'Anglais, la réalisation prend la forme de tubes orange reprenant les courbes de la voiture de course iconique. L'ensemble vendu par la maison Collecting Cars repose sur de vraies roues. De quoi donner un look particulièrement fidèle à sa matérialisation.

Un spécialiste de l'exercice

Benedict Radcliffe n'en est pas à son coup d'essai avec cette œuvre évoquant la Porsche 934. Il se faisait notamment remarquer en dévoilant en 2005 sa sculpture "Modern Japanese Classic" reprenant les formes de la Subaru Impreza. Une manœuvre qui donnait suite à d'autres réalisations façon Ferrari F40, Range Rover Evoque ou encore Lamborghini Countach revue par Koenig échangée en 2014 contre 100 000 euros chez RM Sotheby's.