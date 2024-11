Qui de l'Alpine A290, de l'Abarth 500e et de la Mini Cooper SE est la plus performante ?

Si l'autonomie et la rapidité des recharges revêtent une importance capitale dans le créneau des électriques, les performances demeurent tout aussi cruciales s'agissant de modèles sportifs, y compris citadins. Forcément, l'arrivée de l'Alpine A290 soulève une question : la petite R5 boostée par le A fléché est-elle en mesure d'inquiéter ses rivales étrangères déjà essayées par nos soins, au premier rang desquelles l'Abarth 500 et la récente Mini Cooper SE ? C'est ce que nous avons voulu savoir, en opposant leurs capacités d'accélérations et leurs vitesses de pointe, entre autres… Voici donc un premier tableau comparatif…

Alpine A290 GT Performance Abarth 500e Mini Cooper SE Dimensions Lx l x h en m 4 x 1,82 x 1,51 3,67 x 1,68 x 1,52 3,86 x 1,76 x 1,46 Puissance 220 ch 155 ch 218 ch Poids 1 479 kg 1 335 kg 1 680 kg Couple 300 Nm 235 Nm 330 Nm 0 à 100 km/h 6s4 7s 6s7 1 000 m D.A. 27s7 NC NC Vitesse de pointe 170 km/h 155 km/h 170 km/h Tarif 37 400 €* 32 900 €* 34 450 €** *Bonus de 4 000 € déduit

Sans grande surprise, l'Abarth 500e est un peu à la traîne en raison de son déficit de puissance, tant sur l'exercice du 0 à 100 km/h que de la vitesse maxi. D'un autre côté, elle est aussi la moins chère. Cocorico, l'Alpine A290 qui s'en sort le mieux, au nez et à la calandre de la Mini, pourtant bien aidée par un moteur plus fort en couple. Il faut dire que la Dieppoise garde la ligne comparée à sa rivale anglaise, fabriquée en Chine (ce qui lui vaut le refus de tout bonus mais ne l'empêche pas d'être moins chère) et qui accuse quasiment 200 kg de plus malgré des dimensions inférieures.

La course à l'armement est lancée…

Mais ne nous emballons pas : Mini propose en parallèle une version John Cooper Works SE riche de 258 ch qu'il nous tarde de tester, et capable d'exécuter le 0 à 100 km/h en 5s9. Un modèle moins amical pour le porte-monnaie puisqu'il s'affiche d'ores et déjà à 42 550 €… Par ailleurs, on attend la version définitive de la VW ID GTI Concept, qui promet 226 ch. Quoi qu'il en soit, la course à la puissance n'est pas finie dans la catégorie puisque l'on attend aussi la Lancia Ypsilon HF (photo ci-dessous) reposant sur la plate-forme de la Peugeot e208 et utilisant le groupe motopropulseur de 280 ch du petit SUV Alfa Junior Veloce… Au menu : un 0 à 100 km/h en 5s8.