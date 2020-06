Ralf Speth, PDG Jaguar Land Rover : "la mobilité est un droit essentiel" (Interview exclusive)

La pandémie de Coronavirus a mis à mal et déstabilisé le monde entier. Entre le nombre de victimes, le confinement de très nombreux pays, l'arrêt des économies et des différentes productions, l'ensemble des gouvernements et des populations ont découvert la difficulté de gérer une telle crise. Les conséquences sont d'ores et déjà immenses et de nouvelles devraient subvenir dans les mois à venir.

C'est dans ce contexte unique que nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec Ralph Speth, le directeur général de Jaguar Land Rover. L'homme à la tête des deux marques britanniques a bien évidemment évoqué cette période en précisant immédiatement "que le monde ne sera plus le même. Des milliers de personnes sont mortes, toute l'économie a été mise subitement à l'arrêt et la plupart des populations ont perdu un de leur droit fondamental : la liberté et notamment la liberté de déplacement." Même si la situation est particulièrement complexe avec une baisse européenne de 25% sur 2020 selon les premières estimations, l'automobile a, selon lui, toutes les armes pour s'en sortir. En effet, face à une telle menace, "les habitants des grandes villes vont privilégier les transports individuels qui leur garantissent une meilleure sécurité". Et c'est justement dans ce domaine que les constructeurs automobiles doivent chercher à proposer des voitures de plus en plus sûres. La voiture connectée constitue pour lui LA solution parfaite pour concilier protection de l'environnement et sécurité, mais les sociétés n'y sont pas encore prêtes. Il faut donc pour l'instant multiplier les aides à la conduite.

Le Covid 19 a changé la majorité des habitudes. La vente des véhicules ne fait pas exception à cette règle. Même si de nombreuses marques ont instauré la vente en ligne, Ralph Speth estime qu"elle va rester minime en particulier chez Jaguar Land Rover. Les clients qui viennent acheter une voiture veulent voir, sentir, avoir du service et des relations avec des experts."

Qui dit vente dit forcément produits. Pour Ralph Speth, " la majorité des clients sont perdus. Ils ne savent pas s'ils doivent acheter de l'essence, du diesel, de l'électrique ou de l'hybride". Selon lui, "aucune carburation n'est condamnée, surtout pas le diesel car la dernière génération est particulièrement performante." Pour Jaguar Land Rover, il est essentiel de continuer l'offre moteur la plus large possible, c'est pour cela que le groupe britannique a mis au point de nouvelles plateformes capables recevoir de l'hybride rechargeable, de l'hybride léger ou du 100 % électrique. Avant l'épidémie, les deux marques anglaises avaient traversé de fortes turbulences qui avaient abouti à de nombreuses suppressions de poste, le contexte s'est encore tendu mais les nouveautés sont là, à l'image des nouveaux Land Rover Defender, Evoque et Discovery Sport hybride rechargeables et Jaguar F-Type restylée. Pour lui, même si les difficultés sont bien présentes, les marques premium sont mieux armées pour résister à cette crise.

À l'avenir, l'électrification va se développer, c'est une certitude mais Ralph Speth a indiqué qu'il n'y aura pas de "modèle électrique peu coûteux car ce n'est pas dans les gènes de nos deux marques".

Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview en anglais dans la vidéo en dessous.