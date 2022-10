Renault 5 Turbo Revolution Automobile, la R5 d'exception

La Renault 5 Turbo est-elle devenue une source d'inspiration incontournable ? Il y a quelques jours, le constructeur au losange levait le voile sur le concept-car Turbo 3E électrique pour rendre un dernier hommage au cinquantenaire de sa citadine 5 originelle. Quelques mois plus tôt, c'est la société franco-américaine Légende Automobiles qui présentait son projet « Turbo 3 », une version moderne de la Renault 5 Turbo conçue sur la base d'un châssis de R5 converti aux technologies de pointe.

Et voilà qu'un autre projet de R5 Turbo très excitante arrive sur le devant de la scène. Il s'agit d'un « restomod » initié par Revolution Automobile en partenariat avec L2 Concept, une société spécialisée dans la construction de concept-car (déjà auteure de la Renault Air4 dévoilée l'année dernière) et les Anglais de Melliard pour la partie technique. L'idée ? Partir d'un châssis de R5 Turbo originelle et l'améliorer à tous les nouveaux pour la rendre à la fois plus performante et mieux finie, à la façon des Porsche revues par Singer.

340 chevaux et une carrosserie en fibre de carbone

Revolution Automobile table sur une version poussée à 340 chevaux du 4 cylindres culbuté originel, grâce à un circuit de suralimentation ultra-moderne et des technologies actuelles. Cette R5 Turbo moderne s'équiperait également d'une carrosserie intégralement en fibre de carbone, de trains roulants entièrement retravaillés et de freins AP Racing à haute performance. Initié en 2019, le projet a été gelé pendant la crise du coronavirus mais ses concepteurs ont déjà quasiment terminé la phase conceptuelle. Il ne manque plus qu'un nouvel investisseur pour que le projet arrive à son terme. Comme pour les Porsche Singer ou la Lancia 037 de Kimera Automobili, on parle de vraies voitures d'exception : la préparation de cette R5 Turbo spéciale coûterait plus de 200 000€ sans compter le modèle d'origine.