Renault bien parti pour maîtriser la production de ses voitures électriques

Maintenant que la totalité des constructeurs automobiles mettent le cap sur l'électrique, maîtriser au maximum tous les échelons de la production de ces véhicules à zéro émission devient un gros défi. Chez Renault par exemple, on ne contrôlait il y a trois ans qu'environ 10% de la chaîne de valeur dans la conception et la production de ses voitures électriques.

Afin de mieux maîtriser toutes les étapes de ce processus, le constructeur français a mis en place de gros investissements et enclenché de nombreux partenariats et autres collaborations. Et il semblerait que les efforts consentis portent déjà leurs fruits. D'après le patron de Renault Luca de Meo qui s'est entretenu avec les journalistes allemands d'Auto Motor und Sport, environ 30% de la chaîne de valeur des voitures électriques serait actuellement sous contrôle. Si bien que Renault peut revoir à la hausse ses objectifs en la matière.

Initialement, Renault pensait arriver à maîtriser 80% de cette chaîne de valeur des voitures électriques en 2030. Mais cette part devrait être atteinte « bien avant cette échéance » d'après Luca De Meo. Il en va naturellement de la rentabilité et de la viabilité de la marque, à l'heure où certains constructeurs comme Honda essaient de s'affranchir au maximum de la dépendance vis-à-vis de la Chine pour la construction de leurs autos.

Rappelons que Renault projette de se concentrer à 100% sur le développement de ses voitures électriques, préférant ouvrir son activité liée aux voitures thermiques à d'autres investisseurs. D'après les derniers bruits de couloir, cette branche des voitures thermiques pourrait voir arriver le constructeur chinois Geely et le pétrolier saoudien Aramco à son capital.

Plus d'informations dès cet automne

Selon Reuters, Luca de Meo prévoit de donner davantage de détails sur son plan de développement de l'activité des voitures électriques chez Renault et sur la probable séparation des entités électriques et thermiques dans l'automne.