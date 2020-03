Renault Clio 5 Cool Chic : première série limitée

Début d'année difficile pour la Clio 5. Sur le marché français, la Renault est distancée par sa grande rivale, la Peugeot 208. Pour inverser la tendance, le Losange actionne plusieurs leviers, notamment une nouvelle campagne de pub. Il y a aussi l'arrivée dans la gamme d'une première série spéciale, la Cool Chic, qui sera mise en avant à l'occasion d'un week-end portes ouvertes mi-mars.

La Cool Chic est basée sur le niveau de finition Intens. Celui-ci est déjà bien équipé, avec en série : freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, aide au maintien dans la voie, allumage automatique des phares et essuie-glaces, feux de route automatiques, régulateur de vitesse, radars de recul, accès/démarrage mains libres, climatisation automatique, navigation Easy Link sur écran 7 pouces, phares LED, jantes 16 pouces…

La Cool Chic se veut donc… plus cool et plus chic ! Elle soigne son look, avec en série des jantes 17 pouces diamantées noir et le pack de personnalisation extérieur noir brillant. À bord, il y a l'ambiance Brun vision avec sellerie spécifique. Le chic est assuré par un équipement plus généreux, avec en série l'écran vertical 9,3 pouces, les radars de stationnement avant et la vision 360°.

La Cool Chic est proposée avec le bloc TCe 100 ch pour 21 100 €, le TCe 130 ch avec boîte EDC pour 23 900 €, et le diesel Blue dCi 115 ch pour 23 600 €. L'écart de prix avec l'Intens est de 700 €. L'offre est intéressante, les équipements gagnés valant en option sur l'Intens environ 1 600 €.