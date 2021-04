Renault aurait déposé le logo "4"

En réponse à

"Renault a déposé un nouveau logo avec celui destiné au retour de la R5. La marque française prépare en effet une surprise pour début mai, qui serait l'annonce du retour de la Renault 4."

On s'accroche à ce qu'on peut....Ces voitures étaient accessibles à l'époque pour des " ménages moyens "comme on dit qui prenaient peu l'autoroute (et pour cause). Aujourd'hui, faire un néo-rétro en hybride ou électrique, même fabriqué en Espagne.....ce sera une autre affaire....