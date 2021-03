Renault dévoile la Taliant, petite berline bon marché

Des berlines Renault qui se vendent bien, cela existe encore ! Mais il faut aller dans d'autres pays pour les trouver, notamment ceux autour de la Méditerranée. Sur le segment C, celui des compactes, la marque a ainsi une version à coffre de la Mégane, dont la dernière version a séduit plus de 200 000 clients depuis 2016.

Un cran en dessous, il y a la Symbol. Ce modèle fut d'abord une Clio avec une malle, avant de devenir une Dacia Logan revue avec un Losange. Et c'est justement ce qu'est cette Taliant, qui vient d'être présentée en Turquie, et va donc prendre la place de la Symbol.

Cette génération prend davantage ses distances avec la voiture au logo roumain, une manière d'éloigner les deux labels. La Taliant a un visage spécifique, qui se rapproche de celui de la dernière Clio, avec des optiques semblables. On note aussi que les ailes et les portières sont spécifiques, preuve que le travail de personnalisation est plus poussé. À l'arrière, la Taliant devient une Renault avec des optiques qui débordent sur la malle et une signature lumineuse en C.

La marque a toutefois été ingénieuse, pour proposer un look distinct tout en conservant la structure, les grandes découpes de la caisse et les vitrages. C'est évidemment une des clés de la rentabilité.

La Taliant, qui reprend logiquement la même base technique que la Logan, à savoir la nouvelle CMF-B, devrait rapidement être lancée sur d'autres marchés après la Turquie. Mais ne l'attendez pas chez nous. Dacia ne propose d'ailleurs pas la nouvelle Logan en France, faute de clients pour les petites berlines à coffre.