Citroën et Renault donnent rendez-vous à leurs fans

Le premier concerne Citroën, qui ouvre l'accès à tarif réduit (5€ l’entrée adulte et 3€ l’entrée enfant 7-18 ans) de son Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois à l’occasion des Journées européennes du patrimoine le samedi 17 septembre.

Des visites guidées seront programmées le samedi (10H / 11H30 / 13H30 / 14H30 / 15H30, réservation vivement conseillée), et c’est l’occasion idéale de découvrir ce site historique, situé à proximité immédiate de l’ancienne usine PSA, qui abrite près de 400 voitures de série, de course ainsi que des prototypes sur une surface de 6 500 m2.

Le dimanche, des visites libres de la collection seront également possibles.

En complément, le Conservatoire accueillera ce jour-là une bourse consacrée aux pièces détachées, accessoires et documents techniques auto/moto de toutes marques.

Les collectionneurs venant en ancienne disposeront d’un parking spécial, ce qui permettra aux visiteurs de découvrir les modèles de toutes marques qui auront fait le déplacement.

Citroën à Aulnay, Renault à Montlhéry

Moins de deux semaine plus tard, le samedi 1er octobre, cap sur le circuit de Montlhéry où est organisée la sixième édition du Losange Passion International (LPI). Quelques 800 Renault et Alpine de toutes époques sont attendues, et le programme s’annonce particulièrement riche.

Entre l’exposition de véhicules de la collection Renault, les animations consacrées à la R5 qui fête ses 50 ans cette année, les séances de dédicaces de pilotes, les bourses d’échange, le show R5 Turbo, les parades, l’exposition de modèles appartenant à des collectionneurs, les roulages à bord de véhicules et le concours d’élégance (liste non exhaustive), chacun est assuré de repartir avec mille souvenirs de cette journée, ce qui devrait justifier un prix d’entrée de 15 € pour les visiteurs.

D’autres formules, à des tarifs plus élevés, sont prévues pour les collectionneurs qui voudraient rouler avec leur voiture sur le circuit, qui empruntera en partie le mythique anneau de vitesse.