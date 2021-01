Renault Kiger : le Captur low-cost

La montée en gamme de Renault souhaitée par Luca de Meo se fera surtout en Europe. À l'international, le Losange va continuer de miser sur les véhicules low-cost ! Après la citadine Kwid et le petit monospace Triber, la marque vient de présenter le Kiger.

Ce petit SUV, long de 3,99 mètres, sera d'abord proposé en Inde, marché sur lequel Renault mise beaucoup. Le Losange est d'ailleurs devenu la première marque européenne dans ce pays, et la 6e au classement général. Le Kiger a été dessiné et conçu en Inde, et devrait ensuite rejoindre d'autres pays dits émergents, notamment ceux d'Amérique Latine, où le Losange est bien implanté.

Côté look, le Kiger fait un mélange entre la Kwid et le nouveau Captur. De la première, on retrouve le regard sur deux étages. Du second, on a les feux en forme de crochets, la silhouette bicolore et les épaules bien gonflées. Le Kiger mise d'ailleurs sur un look musclé pour séduire. Il soigne aussi ses signatures lumineuses, avec des optiques full LED. Preuve que le but n'est pas non plus d'avoir un véhicule trop low-cost.

Le Kiger soigne aussi sa mise à bord, avec écran tactile 8 pouces et instrumentation numérique (le même écran 7 pouces que sur notre Clio). La présentation est assez soignée, même si on se doute que les plastiques sont durs. À l'arrière, le Kiger promet un meilleur espace aux jambes que ses concurrents. Le coffre a un volume de 405 litres. L'équipement comprend selon les finitions une climatisation automatique, l'accès mains libres, la compatibilité Apple Car Play ou Android Auto, un système audio Arkamys et le sélecteur de mode de conduite Multi Sense.

Le véhicule sera proposé en Inde avec un 1.0 de 72 ch et un 1.0 turbo de 100 ch. Avec le Kiger, Renault devance ses concurrents européens sur le marché indien. Skoda dévoilera dans quelques semaines le Kushaq et Citroën prépare aussi un petit SUV pour ce pays.

On se pose évidemment la question de l'arrivée du Kiger en Europe. Ce n'est pas prévu pour Renault. Il reste l'option Dacia. Le roumain va bien proposer la version électrique de la Kwid, renommée chez nous Spring. Mais il semble peu probable de voir le spécialiste du low-cost récupérer ensuite le Kiger car celui-ci ne repose pas sur la plate-forme CMF-B, sur laquelle Dacia doit baser toute sa nouvelle gamme.