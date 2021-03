Renault : la série spéciale Limited est-elle vraiment intéressante ?

En mars, la campagne de publicité de Renault est focalisée sur la série spéciale Limited, déclinée sur la quasi totalité de la gamme. Selon la marque, la Limited, placée en cœur de gamme avec comme base la finition Zen, fait "rimer style et suréquipement". Mais est-elle si intéressante ? Pour le savoir, nous avons décortiqué les offres des principaux modèles.

Twingo

La Zen a déjà en série : allumage automatique des feux, clim manuelle, rétros électriques et dégivrants, radio R&CO, vitres avant électriques, banquette 50/50.

La Limited ajoute : aide au parking arrière, décors extérieurs blancs, strippings latéraux.

Le surcoût par rapport à la Zen : 0 €.

Quel est le cadeau ? Les équipements gagnés représentent 500 € d'options sur la Zen.

Clio

La Zen a déjà en série : phares full LED, freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, reconnaissance des panneaux, aide actif au maintien dans la voie, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, radio sur écran tactile 7 pouces.

La Limited ajoute : jantes 16 pouces diamantées, feux de route automatiques, siège conducteur réglable en hauteur, aide au stationnement arrière, coques de rétros noires, sellerie spécifique.

Le surcoût par rapport à la Zen : 0 €.

Quel est le cadeau ? Les équipements gagnés représentent environ 900 € d'options sur la Zen.

Zoé

La Zen a déjà en série : phares full LED, jantes 16 pouces, alerte franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, climatisation automatique, accès mains libres, régulateur de vitesse, radio sur écran tactile 7 pouces.

La Limited ajoute : jantes 16 pouces diamantées, coques de rétros noires, radars de recul.

Le surcoût par rapport à la Zen : 100 €.

Quel est le cadeau ? Les équipements gagnés représentent environ 300 € de cadeau.

Kadjar

La Zen a déjà en série : régulateur de vitesse, aide au parking arrière, antibrouillards, accès mains libres, climatisation automatique bizone, rétros électriques, radio sur écran tactile 7 pouces, compatibilité Apple Car Play et Android Auto, jantes 17 pouces.

La Limited ajoute : jantes 17 pouces diamantées, coques de rétros noires, pack Look (barres de toit et joncs chromés), vitres arrière et lunette surteintées, skis de protection avant/arrière, navigation Europe, aide au parking avant, caméra de recul, alerte franchissement de ligne, siège passager rabattable, banquette avec Easy Break.

Le surcoût par rapport à la Zen : 1 600 €.

Quel est le cadeau ? Il est plus compliqué à mesurer, car une bonne partie des équipements en plus ne sont pas proposés en option sur la Zen. Mais c'est intéressant, car le pack Look et le pack navigation sont déjà facturés 1 150 € sur la Zen et on gagne en plus l'aide au parking avant, la caméra de recul, l'alerte de franchissement de ligne et un supplément de modularité.

Scénic

La Zen a déjà en série : alerte franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, alerte détection de fatigue, freinage d'urgence avec détection des piétons, feux de route automatiques, régulateur de vitesse, phares full LED, aide au parking arrière, clim auto bizone, rétros électriques et dégivrants, radio sur écran tactile 7 pouces.

La Limited ajoute : aide au parking avant, console centrale coulissante, rétros rabattables, modularité One Touch, siège passager rabattable, vitres arrière surteintées, accès mains libres, navigation Europe, jantes 20 pouces, carrosserie biton.

Quel est le cadeau ? Difficile de comparer, car il n'y aura pas le même moteur. La Zen se contente de l'essence 115 ch, la Limited commence à 140 ch. L'écart est de 3 200 €. En prenant aussi en compte qu'il y a des équipements en plus non proposés en option sur la Zen, on estime le gain à environ 1 000 €, grâce notamment au look plus soigné.

Talisman

La Zen a déjà en série : détecteur de fatigue, aide au parking arrière, régulateur de vitesse, Multi Sense, rétros électriques et dégivrants, carte mains libres, clim auto bizone, radio sur écran tactile 7 pouces avec Apple Car Play et Android Auto, jantes 17 pouces, phares full LED.

La Limited ajoute : aide au parking avant et latéral, surveillance des angles morts, caméra de recul, jantes 18 pouces, siège conducteur massant, navigation Europe.

Le surcoût par rapport à la Zen : 700 €.

Quel est le cadeau ? Les équipements gagnés représentent environ 1 400 € de cadeau.

Alors, intéressante la Limited ?

On peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein ! D'un côté, la série spéciale peut s'avérer intéressante car à tarifs équivalents, voire carrément identiques comme sur les Twingo et Clio, on gagne toujours quelques équipements face à la finition Zen. Celle-ci n'a donc plus d'intérêt en ce moment ! La Limited permet bien d'avoir un milieu de gamme surclassé, et surtout un milieu de gamme au look soigné.

Mais face à la promesse d'une série spéciale suréquipée, on s'attendait à mieux niveau "cadeau". C'est ainsi chiche sur les Twingo et Zoé, plus correct sur les Clio et Scénic. Pour la Talisman et le Kadjar, vu les rabais proposés sur ces modèles, autant négocier un haut de gamme Intens plus richement doté.