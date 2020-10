Renault Mégane restylée: bon coup de frais - Salon de l'auto Caradisiac 2020

La Renault Mégane est la deuxième vente de la catégorie des compactes en France, à quelques encâblures de la Peugeot 308. Arrivée à mi-carrière au printemps, elle a bénéficié d’une mise à jour esthétique et technique censée lui permettre de résister aux coups de boutoir d’une concurrence affûtée, qui compte notamment les nouvelles Citroën C4, Seat Leon et autres VW Golf.

Pour continuer de plaire, la Française mise notamment sur des projecteurs désormais à LED, une calandre et un bouclier avant (légèrement) remodelés, de nouvelles roues (dont le diamètre varie de 16 à 18 pouces) et un habitacle modernisé, où apparaissent une instrumentation numérique (écran de 10,2 pouces), une console centrale surplombée par un écran dont la diagonale passe de 8,7 à 9,3 pouces.

Sous la capot, on trouve des moteurs essence TCe de 100, 115, 140 et 160 ch, les deux derniers pouvant s’accoupler à une boîte auto EDC à 7 rapports. Un bloc 1.0 TCe 120 ch est aussi attendu pour la fin de l’année. En diesel, l’offre se limite à un bloc 1.5 dCi décliné en 95 ou 115 ch (BVA 7 en option). Exit la version 150 ch !

Et si la version RS passe de 280 à 300 ch, la grande nouveauté est l’apparition d’une version hybride rechargeable E-Tech, combinant un moteur 4 cylindres 1.6 et une unité électrique qui permet à l’auto de parcourir jusqu’à 50 km sans émissions polluantes. Cette motorisation n’est disponible qu’avec la carrosserie Estate dans un premier temps, et il faudra attendre le printemps 2021 pour qu’elle anime la berline. Les prix de la gamme Mégane démarrent à 22 200 €, et la version hybride rechargeable s’affiche à 38 500 €.

