Renault présente les Clio hybride et Captur hybride rechargeable - En direct du Salon de Bruxelles 2020

Lors de sa très médiatique conférence de presse, Carlos Ghosn ne s'est pas contenté de critiquer le Japon et Nissan. Il s'en est aussi pris à Renault, pointant du doigt la gestion des nouveaux dirigeants. Il a sûrement oublié qu'il n'avait pas toujours fait les bons choix lorsqu'il était à la tête du constructeur français, comme celui de mettre de côté l'hybride, pour se focaliser sur l'électrique.

Si la Zoé se débrouille bien sur le marché de l'électrique, ses ventes modestes ne suffisent pas pour faire baisser la moyenne CO2 du groupe. L'hybride est donc incontournable dans les gammes. Heureusement, le Losange n'a pas attendu la chute de Ghosn pour en prendre conscience, et planche depuis plusieurs années sur des hybrides. Après une longue attente et de nombreuses promesses, les choses se concrétisent enfin avec la présentation au Salon de Bruxelles des deux premiers modèles E-Tech, le nom donné aux hybrides.

La marque fait même coup double, puisque la Clio est une hybride simple, et le Captur un hybride rechargeable. La technologie E-Tech a été développée et brevetée par l'ingénierie Renault. Ses bases remontent au concept Eolab, présenté en 2014.

Il y a un bloc quatre cylindres essence 1.6 litre. Il est associé à deux blocs électriques, dont un de type démarreur haute-tension et à une boîte de vitesses multimodes à crabots sans embrayage. L'absence d'embrayage permet de faire un démarrage en 100 % électrique, avec le bloc électrique principal.

La particularité de la techno E-Tech est qu'elle est basée sur une architecture dite série parallèle, ce qui permet d'avoir des moteurs capables de fonctionner indépendamment ou de concert. Le groupe motopropulseur gère le tout en fonction des besoins d'accélération et de puissance. Les changements de modes sont "quasiment imperceptibles" et automatiques.

La Clio est un hybride simple, d'une puissance maxi de 140 ch, avec une batterie de 1,2 kWh. Selon Renault, on peut faire jusqu'à 80 % du roulage en ville en mode 100 % électrique grâce notamment à la récupération d'énergie au freinage. Avec la norme WLTP, l'auto est annoncée à moins de 100 g/km de CO2 en cycle mixte.

Le Captur est un hybride rechargeable avec une batterie de 9,8 kWh. Il peut faire jusqu'à 50 km en mode 100 % électrique (norme WLTP, avec 135 km/h de vitesse maxi). En usage urbain, il peut faire jusqu'à 65 km en électrique. Le sélecteur de mode de conduite Multi-Sense a donc un nouveau mode dédié au 100 % électrique, nommé Pure. En mode Sport, on peut avoir la puissance maxi avec les trois moteurs. Le Captur E-Tech plug-in émet 32 g/km de CO2 en cycle mixte.

Côté look, c'est le service minimum, Renault n'a pas souhaité que ces variantes se distinguent vraiment. La Clio a une jupe arrière et des jantes spécifiques, et peut recevoir un pack de personnalisation inédit bleu. Il y a bien sûr des badges E-Tech. Pour le Captur, la nouveauté à l'extérieur est la deuxième trappe, pour la recharge électrique, dans l'aile arrière côté droit. Bonne nouvelle : le SUV conserve sa banquette coulissante. Comme sur la Clio, l'instrumentation et l'écran multimédia ont des affichages spécifiques.

Les E-Tech seront mis en vente courant 2020.