Rafale Hybride 300 ch : 100 km en électrique et des gênes de Safrane et R21 turbo selon Renault !

Le modèle hybride de 300 ch est forcément associé à des finitions Alpine.

La première, baptisée Esprit Alpine, est fidèle à ce que l'on trouve sur le modèle 200 ch. Elle reçoit donc logiquement les roues arrière directrices, le hayon motorisé, la sellerie mixte Alcantara avec les surpiqûres tricolores et les logos Alpine lumineux dans les dossiers avant, ainsi que les sièges chauffants. Des équipements qui s'ajoutent à la dotation déjà complète de tous les Rafale, qui comprend notamment les feux à LED adaptatifs, l'écran tactile 12 pouces Android Automotive, la caméra de recul, la clim auto bi-zone, la conduite semi-autonome (régulateur de vitesse adaptatif + maintien actif dans la voie) et les lumières d'ambiance.

Facturée 4 500 € plus cher, la finition Atelier Alpine ajoute les sièges électriques (massants et à mémoire de position côté chauffeur) optionnels sur l'Esprit, et une ribambelle d'équipements exclusifs comme les jantes alliage 21”, le hayon mains libres, la projection du logo Alpine au sol, les volant et pare-brise chauffants, la suspension active avec caméra prédictive, les feux LED matrix, la caméra 3D 360°, le stationnement mains libres et un châssis rigidifié (barres antidévers, ressorts).

Quelques équipements réclament toujours un supplément malgré tout, notamment le toit vitré Solarbay (1 500 €), la sono Harman/Kardon (1 000 €) ou l'affichage tête haute (800 €).