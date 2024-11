Rafale Hybride 300 ch : 100 km en électrique et des gênes de Safrane et R21 turbo selon Renault !

Les rivales : prémiums selon Renault…

Dans cette version 300 ch, le Rafale aurait donc dans sa ligne de mire, selon Renault, des modèles prémiums tels que le dernier BMW X2 pour son style coupé, ou le Volvo XC60 pour son intérieur aussi vaste que chic. Sauf que la marque allemande nous confirme que son petit dernier ne recevra pas de motorisation hybride rechargeable équivalente. On opposera donc plus logiquement au Français le X1, plus compact (4,50 m au lieu de 4,71 m) mais proposant une mécanique similaire (3 cylindres 1.5 turbo essence de 150 ch + un moteur électrique) développant 326 ch cumulés. Le Suédois lui, affiche un gabarit comparable mais également un ensemble plus balaise, de 350 ch cumulés en version T6, donc bien plus cher. De notre côté, on confrontera le Rafale 300 au nouveau VW Tayron hybrid rechargeable 272 ch.

À retenir : plus pour l'agrément que pour les performances !

Comme tous les hybrides rechargeables, ce Rafale sera impossible à rentabiliser par rapport à l'hybride de 200 ch, 5 500 € moins cher. Même pour ceux qui arriveront à rouler au quotidien sans dépenser une goutte d'essence, ce que l'autonomie d'une centaine de kilomètres en tout électrique devrait permettre aisément. Par ailleurs, le devis de 54 500 € au minimum pour un mini 3 cylindres a de quoi rebuter. Reste que l'agrément de conduite est au rendez-vous, notamment grâce à ce moteur électrique arrière qui pousse suffisamment pour donner de bonnes sensations, et surtout lisser les passages de rapports d'une boîte à crabots toujours perfectible. À condition de ne pas rouler sportivement sans avoir conservé un peu de capacité de batterie, la puissance chutant une fois celle-ci à plat. Si elle ne transfigure pas l'auto, la finition Atelier Alpine a le mérite de compenser un peu la hausse de poids, et d'offrir une suspension pilotée réussie.

Caradisiac a aimé

Autonomie électrique

Performances des 300 ch

Agrément mécanique en progrès

Comportement routier

Finition Atelier Alpine

Caradisiac n'a pas aimé

Chute des performances batterie à plat

Sensation à la pédale de frein

Détails de finition

Poids