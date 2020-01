Renault recrute un ancien de PSA

Du côté de Renault, on attend toujours la nomination d'un nouveau directeur général (Luca de Meo, l'actuel patron de Seat, tient la corde). En attendant, le Losange renouvelle son équipe de dirigeants. Après avoir changé son chef de la communication, voici un nouveau directeur de l'ingénierie, Gilles Le Borgne.

L'homme, qui a 57 ans et est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Céramiques industrielles, est l'ancien patron de la recherche-développement de PSA, un poste qu'il a quitté au printemps 2019. Il a passé plus de trente ans au service du grand concurrent. Gilles Le Borgne jouit d'une très bonne réputation dans l'industrie automobile. Il a notamment orchestré le passage réussi à la norme WLTP chez PSA. Le groupe avait su bien anticiper cette transformation… mieux que Renault d'ailleurs, qui avait pris du retard dans la mise à jour de son offre de motorisations.

Clotilde Delbos, directrice générale par intérim, a déclaré : "L’arrivée de Gilles Le Borgne [...] va permettre d’accélérer la transformation de notre ingénierie et de consolider efficacement notre R&D dans un contexte d’enjeux technologiques forts et d’évolutions rapides des réglementations environnementales en Europe et dans le monde. Sa grande expérience et son parcours, reconnus de toute l’industrie automobile, favoriseront aussi le développement et l’optimisation des synergies opérationnelles au sein de Renault et de l’Alliance".

Ce recrutement n'est pas anodin car depuis plusieurs mois, PSA a embauché plusieurs anciens dirigeants de Renault et de l'Alliance. Au printemps dernier, Thierry Koskas, ex-directeur commercial du Losange, est devenu directeur vente et marketing de PSA. En septembre, Vincent Cobee, ancien de Mitsubishi (qui est lié à l'Alliance) a aussi rejoint PSA. Il pourrait d'ailleurs devenir le nouveau patron de Citroën.