Renault Scénic : une nouvelle gamme pour 2022

Life, Zen, Intens : ces appellations de finitions seront abandonnées chez Renault en 2022. Pour accompagner son changement d'identité, le Losange a décidé de modifier les noms des niveaux d'équipements. Place à evolution, techno, executive…

Inaugurée par la Mégane électrique, cette nouvelle structure de gamme va rapidement se diffuser. Et ce sont les modèles en fin de carrière qui sont d'abord concernés ! Après le Kadjar et l'Espace, voici le tour du Scénic. Ou plutôt des Scenic, le modèle étant toujours décliné en deux silhouettes. La version courte sera toutefois arrêtée courant 2022, quelques mois avant le modèle long.

Cette fin de carrière se voit dans le choix réduit de motorisations. Comme c'est le cas depuis la fin 2020, le Scénic ne propose plus que de l'essence, avec les TCe de 140 et 160 ch. Le plus puissant est couplé d'office à l'EDC, une boîte en option sur le 140 ch.

Les nouvelles finitions et principaux équipements de série

evolution : freinage d'urgence avec détection des piétons, alerte franchissement de ligne, alerte détection de fatigue, lecture des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse, phares full LED, feux de route automatiques, antibrouillards LED, aide au parking avant/arrière, caméra de recul, clim auto bizone, accès mains libres, navigation sur écran tactile 7 pouces.

: freinage d'urgence avec détection des piétons, alerte franchissement de ligne, alerte détection de fatigue, lecture des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse, phares full LED, feux de route automatiques, antibrouillards LED, aide au parking avant/arrière, caméra de recul, clim auto bizone, accès mains libres, navigation sur écran tactile 7 pouces. techno : evolution + aide au parking latérale, modularité One Touch, siège passager avec mise en tablette, jantes 20 pouces, écran tactile 8,7 pouces, surveillance des angles morts, alerte distance de sécurité.

: evolution + aide au parking latérale, modularité One Touch, siège passager avec mise en tablette, jantes 20 pouces, écran tactile 8,7 pouces, surveillance des angles morts, alerte distance de sécurité. executive : techno + régulateur de vitesse adaptatif, affichage tête haute, aide aux créneaux, volant cuir, sièges avant chauffants, sono Bose, peinture biton.

Les prix

evolution techno executive TCe 140 ch BVM 6 33.200 € 34.600 € - TCe 140 ch EDC 7 35.200 € 36.600 € - TCe 160 ch EDC 7 - - 41.400 €

Pour le Grand Scénic, avec en série 7 places, même gamme + 1.800 €.