Renault Talk : suivez ce jeudi sur Caradisiac les annonces de Luca de Meo

Le renouveau de Renault concerne aussi la communication. Ce jeudi, la marque va proposer la première édition d'un nouveau rendez-vous, une keynote nommée Renault Talk. Covid oblige, cette conférence sera pour l'instant entièrement digitale.

L'événement sera dédié à la marque Renault, et non au groupe dans son ensemble. À la manière des shows d'Apple, il sera introduit par le patron, Luca de Meo. Après la présentation générale de la Renaulution en janvier, on espère que ce sera l'occasion pour lui de rentrer dans le concret sur le plan des produits, en évoquant plus précisément les projets en cours chez Renault. On rêve aussi d'un aperçu de la Mégane-e de série !

Luca de Meo ne sera pas seul, puisque plusieurs têtes pensantes importantes pour la relance de la marque vont intervenir : Gilles Vidal, chef du style, Arnaud Belloni, chef du marketing, et Gilles le Borgne, directeur de l'ingénierie.

Caradisiac suivra en direct cette conférence. Nous vous proposerons ici un live des grandes annonces. Rendez-vous à partir de 13h30 ce 6 mai.

