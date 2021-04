Renault Trafic (2021) : à partir de 37 400 €

Chez Renault, l'utilitaire "intermédiaire" s'offre un restylage bienvenu après six ans de carrière. Et pour l'heure, Renault se concentre sur la gamme classique, laissant pour l'heure de côté la version utilitaire. Le Trafic restylé est disponible en deux longueurs sur les trois finitions : Life et Zen pour les particuliers, les familles et tous ceux qui cherchent un utilitaire spacieux plutôt classique, et enfin SpaceClass pour les navettes et transports de personnes avec une présentation plus cossue.

Le bloc diesel 1.7 de 150 ch est proposé sur les trois niveaux de finition, tandis que le moteur de 170 ch sera, lui, réservé à Intens et SpaceClass, et seulement en boîte automatique EDC. Le nouveau moteur d'entrée de gamme en 110 ch n'apparaît pas, pour l'instant, dans la gamme tarifaire.

Rappelons que le Trafic restylé adopte de nombreux changements esthétiques. Les feux, plus effilés, à LED, ou encore la nouvelle planche de bord avec l'écran tactile 8 pouces et le tout nouveau volant inspiré des dernières productions au losange. Par ailleurs, le Trafic adopte Android Auto/Apple Carplay et la recharge par induction.

Les prix du Renault Trafic restylé