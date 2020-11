Renault dévoile le Trafic restylé

Six ans après son lancement, le Trafic de troisième génération passe par la case restylage. Et une fois n'est pas coutume, Renault montre d'abord les nouvelles versions destinées au transport de personnes et non pas l'utilitaire. Ce sont donc le Combi (taillé pour les familles nombreuses, les entreprises et collectivités) et le SpaceClass (une navette plus chic).

Le lifting est important puisque toute la partie avant est changée. Le design gagne à la fois en finesse et en robustesse, avec un capot plus horizontal, une grille de calandre droite face à la route et des optiques qui remontent moins vers le pare-brise. Le nouveau Trafic peut avoir des optiques full LED, avec la signature lumineuse en forme de C que l'on retrouve sur toute la gamme Renault. Il y a une nouvelle couleur de carrosserie Rouge Carmin et une offre d'enjoliveurs et jantes revue.

Mais la plus grosse transformation est à l'intérieur. Toute la planche de bord a été redessinée avec des formes plus élégantes. Il y a un sacré bond en qualité perçue. Cela passe par un dessin moins chargé, avec un grand bandeau décoratif horizontal. Le Trafic se veut aussi plus technologique avec un écran tactile qui passe de 7 à 8 pouces. Surtout, la connectivité est mise à jour grâce au dernier système Renault Easy Link avec les compatibilités Apple Car Play et Android Auto, et une recharge des téléphones par induction.

L'équipement se modernise avec l'arrivée du régulateur de vitesse adaptatif, du freinage d'urgence actif, de l'alerte de franchissement de ligne blanche et de la surveillance des angles morts. Autre nouveauté en matière de sécurité : l'airbag frontal côté droit est adapté à deux passagers.

Sous le capot, c'est du diesel. On a en accès un nouveau dCi 110 à boîte manuelle. Puis, il y a un nouveau dCi 150 ch, à la place du 145 ch, en manuelle ou boîte auto EDC. Enfin, au sommet, le 170 ch est reconduit avec EDC. Le Trafic fait donc pour l'instant l'impasse sur l'hybride E-Tech.

Les nouveaux Trafic seront commercialisés en mars 2021.