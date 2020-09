Renault Twingo électrique : moins de 16 000 € avec le bonus

La technique

Cette Twingo a un moteur de 60 kW, soit 81 ch. Le couple maxi est de 160 Nm. La vitesse maxi est limitée à 135 km/h. Il y a une batterie de 21,3 kWh (capacité utile). L'autonomie selon le cycle WLTP en mixte est de 190 km. En cycle urbain, c'est 270 km.

Les finitions et prix

Life : 21 350 € > Avec bonus : 15 586 €

Quatre airbags, climatisation manuelle, direction assistée, allumage automatique des feux, banquette rabattable, vitres avant électriques, limiteur de vitesse, ordinateur de bord, signature lumineuse LED.

Zen : 24 250 € > Avec bonus : 17 703 €

Life + capteur de pluie, banquette 50/50, climatisation automatique, rangement central, système Easy Link avec écran tactile 7 pouces, connectivités Android Auto et Apple Car Play, rétros électriques et dégivrants, volant réglable en hauteur…

Intens : 25 450 € > Avec bonus : 18 579 €

Zen + radars de recul, caméra de recul, navigation, régulateur de vitesse, sièges avant chauffants, siège passager rabattable, jantes 15 pouces, vitres arrière surteintées…

Vibes : 26 450 € > Avec bonus : 19 450 €

Life + alerte franchissement de ligne, système audio Arkamys, jantes 16 pouces diamantées blancs, stripping spécifique, surtapis…

Face à la Skoda Citigo

Le prix de base semble agressif car cette Twingo devient la "vraie" voiture électrique la moins chère du marché. Jusqu'à présent, c'était la Skoda Citigo-e IV, qui débute à 21 600 €. Mais la comparaison tourne à l'avantage de la tchèque. La Twingo Electric Life de base a un équipement assez sommaire, sans radio. Et la Renault se contente d'une batterie de 21,3 kWh, pour une autonomie de 190 km, quand la Skoda a une batterie de 32,3 kWh (capacité utile), donnant une autonomie de 260 km. En finition haute Intens, la Twingo a un bon équipement, mais sera toujours pénalisée par sa batterie plus petite.

Face à la Zoé

La Zoé commence à 32 000 €. Mais elle est plus puissante (109 ch), a une batterie nettement plus grosse (52 kWh), ce qui donne une autonomie de 395 km et affiche un équipement d'un niveau bien supérieur. L'écart des prix de base est d'un peu moins de 10 000 € en comptant les bonus, le surcoût de la Zoé se justifie largement. La Twingo sera intéressante avec son prix si vous faites de petits trajets urbains et que l'autonomie de 190 km vous suffit largement au quotidien, notamment pour en faire une seconde voiture du ménage.