Renault Zoé ZE50: très prisée - Salon de l'auto Caradisiac

Avec ses tarifs "dans le marché" (qu'adoucissent les bonus écolos), sa bonne autonomie, la possibilité de recharge rapide, son design consensuel et ses qualités routières, la Zoé est une voiture extrêmement aboutie. La clientèle européenne ne s'y trompe pas, qui lui permet de dominer les ventes de sa catégorie sur le Vieux Continent.

La citadine électrique du losange a connu une profonde évolution fin 2019, qui se traduit notamment par l'adoption de feux et boucliers redessinés. A bord de ce modèle désigné sous le terme de Zoe ZE50, on trouve désormais une instrumentation numérique de 10 pouces que complète un écran central de 7 ou 9,3 pouces (selon la version) implanté à la verticale, piloté par le nouveau système multimédia Easy Link.

dailymotion

La Zoé est proposée avec deux moteurs, le R110 de 110 ch et le R135 dont vous devinez logiquement la puissance. Cette version abat le 0 à 100 km/h en 9,5 secondes, et la relance 80-120 km/h est opérée en 7,1 s seulement. De quoi laisser sur place bien des berlines prétendument plus affûtées.

La nouvelle batterie de 52 kWh (contre 41 à la Zoe ZE40) permet une autonomie de 395 km, quand Peugeot en annonce 350 sur sa e-208. On note au passage que le levier de vitesse présente un mode « B » améliorant la récupération d'énergie et qui remplace la pédale de frein dans bien des conditions.

Enfin, cette Zoé permet une recharge rapide, et dispose à cette fin (en option à 1 000 €) d’une prise Combo CCS en courant continu pouvant grimper jusqu’à 50 kW (contre 22 kW à la Zoe ZE40). On peut ainsi regagner 150 km d'autonomie en 30 minutes, ou charger de 0 à 80 % en 1 h 10.

Tous nos essais de Renault Zoe ZE50

Essai vidéo - Renault Zoé ZE50 (2019) : pour rester dans la course

Après six ans de règne sans partage sur la catégorie des polyvalentes électriques, la Zoé voit enfin arriver des concurrentes sérieuses. Ne voulant pas se reposer sur les lauriers, la petite Renault branchée s'offre un profond restylage aussi esthétique que mécanique pour rester dans la course et s'appelle désormais la Zoé ZE50, mais est-ce que ça sera suffisant ? Pour le déterminer, nous sommes aujourd'hui en Sardaigne pour en prendre le volant pour la première fois.

Renault Zoé R135 ZE50 : la Peugeot e-208 en ligne de mire (présentation vidéo)

Voilà six ans maintenant que la Renault Zoé est sortie et est rapidement devenue un best-seller en matière de véhicule électrique, que ce soit en France ou en Europe. Après avoir la capacité de sa batterie quasiment doublée en 2016 et s'être écoulé à près de 40 000 exemplaires sur le Vieux Continent l'année dernière, elle s'apprête cependant à être renouvelée pour une troisième fois.

Tous nos comparatifs consacrés à la Renault Zoe ZE50

Comparatif vidéo - Peugeot e-208 VS Renault Zoé : l’ambition rencontre l’expérience

Après avoir passé des années à ne craindre personne sur notre marché, la Renault Zoé voit arriver une encombrante rivale : la Peugeot e-208. La marque au Lion lance désormais une offensive plus convaincante sur le segment des petites électriques. Assez pour contester l'hégémonie du Losange ?

Peugeot 208, Renault Clio 5, Citroën C3 : notre avis, nos versions préférées et nos conseils sur le top 10 des ventes 2020

Le marché automobile français subit de plein fouet la crise du coronavirus. Pourtant, malgré ce contexte inédit, la hiérarchie des voitures les plus vendues en France n’est pas bouleversée. Retrouvez le top 10 des meilleures ventes depuis le début de l’année 2020 accompagné d'une carte d'identité où figurent les points forts et les points faibles, notre version préférée et quelques conseils.

Toutes nos vidéos consacrées à la Renault Zoe ZE50

Renault Zoé R135 ZE50 : la Peugeot e-208 en ligne de mire (présentation vidéo)

Essai vidéo - Renault Zoé ZE50 (2019) : pour rester dans la course

Comparatif vidéo - Peugeot e-208 VS Renault Zoé : l’ambition rencontre l’expérience

Fiabilité : que vaut la Renault Zoe en occasion?

Fiabilité de la Renault Zoé : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

La Renault Zoé reste à ce jour, et de très loin, la voiture électrique la plus vendue en France. Loin devant la seconde, la Nissan Leaf. Au cumul, il s'en est vendu plus de 70 000 en France en 6 ans. Un chiffre certes modeste par rapport à celui de la Clio (10 fois plus sur la même période), mais qui en fait le best-seller "branché".

Cliquez ici pour retrouver des avis de propriétaires de Renault Zoé

La Renault Zoé en occasion Prix d'une Renault Zoé ZE50 neuve : de 23 900 € à 31 500 € (en location de batterie) Prix d'une Renault Zoé ZE50 d'occasion : de 5 500 € à 32 500 € Près de 1 900 annonces de Renault Zoé d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Comme beaucoup de voitures électriques, la Zoé est fiable. Pas complètement, puisqu'elle a tout de même pu connaître des soucis de chargeur embarqué, voire de nécessité de remplacer le moteur, ou le pack de batterie, mais presque. Comme c'est le véhicule électrique le plus vendu en France et de loin, il est aussi normal que les témoignages de mécontentement et les quelques soucis qu'elle peut avoir soient plus visibles. Et les problèmes touchent beaucoup plus les premières série R90 ou Q90, beaucoup moins les R110 et R135, en ZE40 ou ZE50

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !