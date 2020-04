Peugeot 208, Renault Clio 5, Citroën C3 : notre avis, nos versions préférées et nos conseils sur le top 10 des ventes 2020

Avant que la crise sanitaire du Covid-19 ne frappe de plein fouet notre monde et simultanément toute l’économie mondiale, le marché du véhicule particulier en France ne se portait pas au mieux. Sur les trois premiers mois de l’année 2020, les immatriculations de voitures neuves accusaient une baisse de – 34,1 % à 364 679 unités selon le CCFA (comité des constructeurs française de l’automobile). Plusieurs facteurs expliquent cette chute, et principalement le malus écologique. Le barème a été durci au 1er janvier 2020, ce qui a pénalisé une grande quantité de véhicules dits « grand public » comme le Dacia Duster ou le Renault Kadjar. Certains modèles ont vu le montant de leur malus multiplié par sept ! Et comme rien n’est simple dans notre pays, au 1 er mars 2020 est entré en vigueur un nouveau protocole d’homologation, appelé WLTP, qui a totalement rebattu les cartes des gagnants et des perdants au malus. Résultat, les Français se sont montrés prudents et ont attendu de découvrir les nouveaux montants avant d’investir.

1/10 Peugeot 208 : 22 608 exemplaires 2/10 Renault Clio : 16 237 exemplaires 3/10 Citroën C3 : 12 688 exemplaires 4/10 Peugeot 3008 : 12 134 exemplaires 5/10 Peugeot 2008 : 10 937 exemplaires 6/10 Renault Zoe : 10 151 exemplaires 7/10 Renault Captur : 9 453 exemplaires 8/10 Peugeot 308 : 9 435 exemplaires 9/10 Dacia Sandero : 9 385 exemplaires 10/10 Renault Twingo : 8 431 exemplaires

Les immatriculations ont chuté de 72% en Mars

Le mois de mars est historiquement catastrophique, puisque le CCFA fait état d’un effondrement à hauteur de - 72,2% des ventes de véhicules particuliers en France. Une conséquence logique du confinement instauré en milieu de mois dans l’Hexagone en réaction à la propagation du coronavirus. Cette chute vertigineuse prend tout de même en compte deux semaines d’activité. Depuis, la majorité des marques ont stoppé leur production, gelé les transports et mis au chômage technique une partie de leurs employés. Le bilan pour le mois d’avril 2020 devrait être quant à celui proche du néant, si les mesures de confinement sont une fois de plus prolongées.

Les 10 modèles testés par Caradisiac

Dans ce top 10 vous découvrirez les dix voitures les plus vendues en France sur les trois premiers mois de l’année 2020 (janvier à mars) accompagnées d’une présentation détaillée de chacun des modèles : leurs points forts, leurs points faibles et pour finir quelques conseils sur notre version préférée.