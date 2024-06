Rendez-vous demain pour nos premières images de l'essai de la Mazda MX-5 restylée

Quand on rêve de s’offrir une voiture de sport neuve mais qu’on n’a pas les moyens d’acheter une Alpine A110, il ne reste plus qu’elle : même si son prix de base a beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, la Mazda MX-5 reste la reine incontestée des sportives abordables.

Conçue exclusivement pour procurer du plaisir de pilotage, la Japonaise évolue un peu pour l’année 2024 avec un très discret restylage extérieur (notez les quelques modifications sur le bouclier avant et les nouvelles optiques à LED), quelques nouveautés dynamiques et surtout un habitacle remanié.

L’intérieur de la MX-5 gagne en effet un écran tactile central de 8,8 pouces (identique à celui des Mazda2 et CX-3) sur la console centrale, mais aussi un combiné d’instrumentation modernisé. La sportive propose aussi une nouvelle finition cuir beige en option, qui tapisse joliment la sellerie et la partie basse de la planche de bord.

Sous le capot, les moteurs ne changent pas

Cette MX-5 restylée conserve ses deux moteurs essence atmosphérique, un quatre cylindres 1,5 litre de 132 chevaux en entrée de gamme et un bloc de 2,0 litres revendiquant 184 chevaux sur le modèle le plus puissant. A noter que les aides électroniques s’améliorent (avec un inédit mode « Track » de l’ESP) et que la direction revoit son calibrage, tout comme le blocage de différentiel arrière.

A partir de 33 900€ avec un malus français raisonnable

33 900€, voilà le premier prix désormais de cette MX-5 désormais sans concurrence directe : la Toyota GR86, sa plus proche concurrente même si elle dispose d’un toit impossible à ouvrir, vient de quitter le catalogue et donnait droit à 60 000€ de malus écologique français ! La MX-5 résiste correctement à ce malus puisqu’elle accuse entre 1 172 et 2 918€ avec la boîte manuelle (mais près de 10 000€ pour la boîte automatique !). Rageant, mais c’est désormais la seule vraie voiture de sport qu’on peut s’offrir quand on n’a pas de gros moyens.