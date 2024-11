Rendez-vous demain pour notre essai du nouveau MG EHS, le meilleur SUV hybride rechargeable ?

Si Mg se retrouve à ce niveau sur le marché européen, c’est en partie grâce à l’EHS. Renommé ainsi en France pour d’évitentes raisons car il aurait fallu l’appeler « HS » s’il avait gardé son patronyme d’origine, ce SUV familial a été lancé en 2018 et commercialisé chez nous en 2020. Grâce à un prix défiant toute concurrence et un très bon niveau d’équipement de série, il a tout de suite convaincu la clientèle malgré une mécanique moyennement efficace, une interface d’ordinateur de bord dépassée et des qualités dynamiques très en retrait de celles de ses concurrents plus chers.

Restylé en 2023, cet EHS passe cette fois à une toute nouvelle génération. Le style de ce gros bébé de 4,67 mètres de long progresse assez nettement que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, avec davantage de personnalité. La planche de bord paraît infiniment plus moderne avec ses deux afficheurs de 12,3 pouces et une ambiance générale presque cossue dès le premier niveau de finition. Le coffre ne bat en revanche pas de record avec ses 441 litres.

272 chevaux et 100 km d’autonomie électrique

Sous le capot, le nouvel EHS conserve un quatre cylindres turbo essence, de 1,5 litre. Le moteur électrique permet de porter la puissance maximale cumulée à 272 chevaux et d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. Ce groupe motopropulseur atteint une autonomie maximale de 100 kilomètres en conduite électrique, un énorme progrès par rapport à l’ancienne mouture (grâce à des batteries de 21,4 kWh).

Le tout pour 37 990€ en prix de base en finition Comfort, qui comprend déjà la climatisation automatique, les aides à la conduite autonome de niveau 2, des jantes de 19 pouces et un siège conducteur entièrement électrique. Pas mal sachant qu’un Peugeot 3008 hybride rechargeable de 195 chevaux démarre désormais à 43 490€ au minimum et qu’il faut dépenser tout de même 53 900€ au moins pour s’offrir un Volkswagen Tiguan hybride rechargeable de 204 chevaux ! Le BYD Seal U DM-i de 218 chevaux, en revanche, ne demande que 37 500€.

Rendez-vous demain pour nos premières impressions de conduite

Bref, on a hâte de voir si ce Mg Ehs peut désormais se prévaloir de vraies qualités autres que son prix canon dans la catégorie. Premier élément de réponse dès demain sur les routes de Corse.