Rendez-vous lundi 30 mai pour les premières images de l'essai de la Toyota GR86

Aujourd'hui, la plupart des sportives font appel à des moteurs turbo. Les atmosphériques sont de plus en plus rares. Si on met de côté les modèles intouchables comme les Porsche 911 ou les Audi R8, on peut citer dans cette catégorie les Audi RS3 ou Cupra Formentor VZ5, mais il faudra toute de même s'acquitter de plus de 50 000 €. Heureusement, il y a des modèles plus accessibles à commencer par la mythique Mazda MX-5 et la Toyota GT86. C'est justement la remplaçante de cette dernière que nous vous proposons demain les premières images de l'essai réalisé dans la région de Séville.

Avec un ticket d'entrée de 34 000 €, la GR86 est le modèle d'accès à la gamme sportive de Toyota, qui se compose de l'excellent Yaris GR, mais également de la Supra. Notre GR86 reprend le style global de la GT86 en étant toujours un petit coupé 2+2 mais celle-ci dispose de faces avant et arrière qui ont été complètement repensées. Toutefois, c'est surtout sous le capot qu'ont lieu les principaux changements avec le 2.0 litres qui est remplacé par un 2.4 qui développe 235 ch et surtout un couple de 250 Nm en progression de 45 Nm par rapport à la GT86 et surtout celui-ci est disponible beaucoup plus tôt, ce qui devrait lui permettre d'être nettement plus exploitable qu'auparavant au quotidien mais également ses performances.

Vivement l'essai.