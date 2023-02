Rendez-vous mercredi 15 février pour les premières images de l'essai de la Toyota Corolla Touring Sports

Avec plus de 50 millions d'exemplaires écoulés depuis ce début, la Corolla est un carton commercial. En France, le succès ne se dément pas puisqu'elle est l'année passée le second modèle le plus écoulé juste derrière la Yaris et sa déclinaison SUV, la Yaris Cross. C'est donc une valeur sûre du marché hexagonal et encore plus de celui des compactes puisqu'elle se situe à la 5e place de la catégorie et c'est justement cette version Touring Sports qui représente 60% des commandes.

Fort de cet engouement, Toyota n'a pas pris énormément de risques. Les transformations sont donc légères et portent sur de simples modifications du maillage de la calandre, des enjoliveurs d’antibrouillard, des jantes en alliage, tandis qu’à bord de nouveaux graphismes et motifs en relief apparaissent.

Notre modèle d'essai en finition GR Sport aura droit à des aménagements plus conséquents avec de nouvelles jantes alliage 18 pouces, un nouveau bouclier arrière avec protection inférieure redessinée et à bord on trouve une nouvelle sellerie des sièges avec le logo GR en relief dans l’appuie-tête. A cela viendra s'ajouter les dernières évolutions du système multimédia avec un écran central de 10,25 pouces (26 cm de diagonale, lequel est complété par une instrumentation numérique 12 pouces.

Toutefois c'est sous le capot qu'ont lieu les améliorations les plus importantes. Bien évidemment, on retrouve les deux moteurs hybrides : le 1.8 et le 2.0, mais ces deux blocs voient leur puissance augmenter en passant respectivement de 122 ch à 140 ch et de 184 ch à 196 ch.. Malgré des performances en hausse, le nouveau dispositif voit ses rejets de CO2 diminuer. Prometteur sur le papier. Reste plus qu'à vérifier.

Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour les premières images de l'essai de la Toyota Corolla Touring Sports dans sa version 2.0, qui se déroulera dans la région de Malaga en Espagne.