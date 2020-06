Rendez-vous mercredi 17 juin pour les premières images en direct de l'essai de la Porsche Taycan

L'électrique est un passage obligé pour tous les constructeurs qu'ils soient généralistes, premium ou luxueux en raison des normes de plus en plus drastiques mises en place par l'Union Européenne ou les différents États. Même, quand on s'appelle Porsche, on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais le constructeur a décidé de concevoir des modèles électriques qui reprennent les codes historiques.

Ainsi, la Taycan, premier modèle 100% électrique de l'histoire de Porsche ne laisse aucun doute sur son lien de parenté avec les parentés avec les autres modèles de la marque de Stuttgart quel que soit l'angle sous lequel on regarde ce modèle. Plus long qu'une 911 mais plus court qu'une Panamera, le Taycan affiche une face modernisée mais classique pour les modèles Porsche avec notamment ses ailes galbées. Il en est de même de l'arrière avec des feux qui s'étalent sur toute la largeur avec la marque et le modèle au centre de la poupe. Porsche a même poussé la similitude en reprenant les appellations des versions avec 4S, Turbo et Turbo S alors qu'il s'agit d'un modèle électrique. Culotté!

À l’intérieur, la forme de la planche de bord est aussi traditionnelle mais celle-ci est désormais remplie d'écrans que ce soit face au conducteur, au centre de la console centrale et même face au passager.

La Taycan est disponible avec plusieurs niveaux de puissance. La 4S propose entre 530 et 571 chevaux suivant la batterie, 680 ch pour la Turbo et même 761 ch pour la Turbo S.

Pour ce premier essai, c'est à bord de la version intermédiaire à savoir la Turbo que nous vous proposons d'embarquer. Direction la Sarthe dans la région du Mans et bien évidemment, nous ferons un détour obligé par le circuit Bugatti. Sensations garanties... Rendez-vous donc demain mercredi 17 juin pour les premières images de l'essai.