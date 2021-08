Rentrée 2021 - Attention, voici ce qui a changé cet été pour les automobilistes

Bonus : en hausse pour les utilitaires…

Au cours de l'été, le bonus des véhicules utilitaires neufs a été revu à la hausse. Depuis le 26 juillet, avec les modèles électriques, il est désormais de 7 000 € pour les particuliers et 5 000 € pour les personnes morales (avec une limite de 40 % du prix d'achat). En revanche, pour les modèles hybrides rechargeables, l'aide n'est que de 1 000 €.

> À lire sur Caradisiac > Quelles sont les aides à l'achat pour les utilitaires ?

Bonus : … en baisse pour les voitures

Mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent acheter une voiture électrique ou hybride rechargeable neuve. Tous les bonus ont baissé de 1 000 € ! Du côté des 100 % électriques, cela donne désormais 6 000 € pour un modèle de moins de 45 000 € et 2 000 € pour un modèle de 45 000 à 60 000 €. Du côté des hybrides rechargeables de moins de 50 000 €, avec une autonomie électrique suffisante, l'aide n'est plus que de 1 000 €.

Prime à la casse : plus pour le diesel

La prime à la casse a été revue avec des conditions plus sévères pour les véhicules concernés. Avec une évolution importante et symbolique : l'exclusion totale des véhicules diesel (fin du Crit'Air 2). De plus, pour les modèles neufs et d'occasion de moins de six mois, la limite de CO2 a été abaissée de 137 à 132 g/km. Il n'y a pas eu d'évolution pour les montants et critères de revenus.

En revanche, comme pour le bonus, la prime a été améliorée sur les véhicules utilitaires électriques et hybrides rechargeables. Pour les personnes physiques et morales, la prime est de 5 000 € pour un modèle classe I (VUL jusqu'à 1 305 kg), 7 000 € pour un classe II (de 1305 à 1760 kg) et 9 000 € pour un classe III (plus de 1 760 kg).

Prime à la casse : il est possible d'acheter un vélo

On peut désormais mettre à la casse un vieux véhicule (Crit'Air 3, 4, 5 et non classés) et profiter de la prime pour acheter un vélo à assistance électrique. L'aide est limitée à 40 % du prix du vélo dans la limite de 1 500 €.

Circulation inter-files : déjà de retour

En début d'année, la Sécurité Routière a mis fin à une première expérimentation de la circulation inter-files, suite à des résultats jugés décevants en matière d'accidentalité. Mais elle remet déjà le couvert. Une nouvelle expérimentation a été lancée le 2 août, de manière élargie, puisqu'elle concerne désormais 21 départements. Sur les autoroutes et voies rapides (au moins 2x2 voies), les deux-roues sont donc officiellement autorisés à remonter les files, avec une vitesse maxi de 50 km/h et un écart maximal de 30 km/h avec les voitures. De nouveaux panneaux ont été créés pour l'occasion.

30 km/h : en place à Montpellier, puis à Paris dans quelques jours

Le club des grandes villes limitées à 30 km/h ne cesse de s'allonger. Après Grenoble, Lille, Rennes ou encore Nantes, il y a eu Montpellier, qui a généralisé cette limitation le 1er août. Et ensuite, plus médiatique encore, ce sera le tour de Paris dès la rentrée, à partir du 30 août. Les arguments sont à chaque fois les mêmes : faire baisser le nombre d'accidents, en assurant notamment une meilleure cohabitation avec les piétons et cyclistes, réduire le bruit de la circulation et améliorer la qualité de l'air.

> À lire sur Caradisiac > 30 km/h à Paris : tout ce qu'il faut savoir

Permis de conduire : une grosse aide dans les Hauts-de-France

La région Hauts-de-France a mis en place un généreux coup de pouce pour financer le permis de conduire des jeunes (de 18 à 30 ans) : elle prend en charge 90 % des frais, dans la limite de 1 500 € !

À noter qu'à partir du 1er septembre, les départements de la région PACA seront concernés par les inscriptions en ligne à l'examen pratique.

Et aussi…

Prix du dépannage sur l'autoroute : il a légèrement augmenté cet été, passant de 131,94 à 132,70 €. Un prix valable pour le remorquage des véhicules jusqu'à 1,8 t. De 1,8 à 3,5 t, le remorquage est passé de 163,15 à 164,09 €. Les prix sont majorés de 50 % pour les appels entre 18 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche, les jours fériés.

: il a légèrement augmenté cet été, passant de 131,94 à 132,70 €. Un prix valable pour le remorquage des véhicules jusqu'à 1,8 t. De 1,8 à 3,5 t, le remorquage est passé de 163,15 à 164,09 €. Les prix sont majorés de 50 % pour les appels entre 18 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche, les jours fériés. Pass sanitaire : il ne concerne pas vraiment les automobilistes, il n'est par exemple pas demandé pour la location d'une auto ou le covoiturage. Seul cas où il est obligatoire : la restauration sur place sur les aires d'autoroutes.

Contrôle technique pour les deux-roues et voitures sans permis : oui, puis non Le 11 août, le décret actant la mise en place d'un contrôle technique pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles à moteur était publié. Dès le lendemain, le gouvernement annonçait la suspension de la mesure, à la demande d'Emmanuel Macron ! Celui-ci ne veut pas "embêter" davantage les Français dans cette période si agitée. Le ministre des Transports va rencontrer les associations à la rentrée pour évoquer la suite du dossier.

Quels changements d'ici la fin 2021 ?

L'événement de la fin d'année sera l'obligation d'avoir des pneus hiver ou des chaînes dans 48 départements, à partir du 1er novembre. Les premiers arrêtés préfectoraux pour donner la liste précise des communes concernées commencent à tomber.

Au 1er novembre, il y aura aussi la possibilité pour les forces de l'ordre de bloquer certains signalements de leur présence sur des systèmes de type Coyote.

Comme toujours, la fin d'année sera animée par l'élaboration de la loi de finances. Mais on sait déjà à quoi s'attendre pour 2022, avec un malus CO2 plus sévère et l'arrivée du malus sur le poids !